¿Cuánto tiempo tardan los gatos en olvidar a sus dueños?

Se ha demostrado que los felinos poseen memoria a corto plazo y pueden reconocer y recordar a los humanos, incluso después de un solo encuentro. Foto: Unsplash

Jacob Hawthorne, médico veterinario, le comentó al portal The Dodo que algunos felinos pueden ser poco emotivos con sus propietarios una vez llegan al hogar, pero esto no significa que los odien o que no los recuerden. Esto varía según la personalidad y amabilidad del gato, pero en general, se cree que la mayoría de felinos extrañan a sus dueños cuando no están presentes.

Según el portal Experto Animal, con la colaboración de María Besteiros, auxiliar técnico veterinaria, el tiempo en que los gatos tardan en olvidar a su tutor depende de múltiples factores, como el vínculo establecido, la capacidad cognitiva del animal y la atención que recibe.

Jacob Hawthorne le comentó a The Dodo que los felinos recuerdan a las personas incluso después de años sin verlas. No obstante, señaló que los cachorros suelen tener una capacidad de recuerdo menos desarrollada en comparación con los gatos adultos; una dinámica similar a la observada en bebés humanos.

La memoria a corto plazo también está relacionada con la capacidad de retener información por un breve período de tiempo. Según afirma The Dodo, se ha demostrado que los felinos poseen memoria a corto plazo y pueden reconocer y recordar a los humanos, incluso después de un solo encuentro.

De hecho, se estima que la memoria a corto plazo de un gato puede durar hasta 16 horas, lo cual es más prolongado que el promedio de 27 segundos observado en la mayoría de animales. También, se ha observado que los gatos utilizan su memoria a corto plazo para recordar información relevante, como lugares de caza o la ubicación de su nuevo plato de comida en su hogar.

Por otro lado, Miren Azurmendi, Licenciada en Humanidades especializada en el mundo animal, afirmó que los gatos tienen una corteza cerebral con alrededor de 300,000 neuronas, significativamente más que los canes, lo que les permite mantener recuerdos de las personas con las que conviven durante años.

En últimas, el nivel de olvido de los felinos también está influenciado por su temperamento, edad y confianza en su propietario. En general, los gatos no olvidan a sus tutores si los han tratado con amor y respeto. No obstante, si han sido maltratados, pueden reemplazar esos recuerdos negativos por unos nuevos y más favorables, lo que puede llevar a olvidar a su tutor anterior mucho más rápido.

Es esencial tener en cuenta que el tiempo y la calidad de la interacción son clave para fortalecer el vínculo entre un gato y una persona, influenciado por los recuerdos y el afecto del gato hacia su tutor.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com