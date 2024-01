¿Debería dejar que su gato salga de casa y vuelva cuando quiera?

Si un propietario desea que su amigo felino disfrute de una vida prolongada y saludable, la medida más acertada es mantenerlo resguardado en el interior del hogar. Foto: Freepik

Al igual que ocurre con los perros, los gatos que se aventuran al exterior sin supervisión están expuestos a peligros, como automóviles, otros animales, individuos crueles y enfermedades. Los propietarios de gatos que no comprenden la vital importancia de jugar con sus felinos, interactuar significativamente con ellos y proporcionarles un entorno interior enriquecedor, suelen creer que es indispensable dejarlos salir cuando lo necesiten.

El cuidado responsable de los felinos implica garantizar su seguridad ante los numerosos peligros que enfrentan cuando quedan solos al aire libre. Si un propietario desea que su amigo felino disfrute de una vida prolongada y saludable, la medida más acertada es mantenerlo resguardado en el interior del hogar.

Según explica el grupo Personas por el Trato Ético de los Animales, mientras que los felinos resguardados en el interior del hogar suelen disfrutar de una vida que oscila entre los 12 y 20 años, aquellos abandonados a su suerte en el exterior suelen morir antes de cumplir los 5 años. Los felinos que suelen estar al aire libre suelen morir por vehículos, u otras personas.

Muchos dueños rechazan la presencia de gatos en sus jardines, ya sea por orinar, defecar, excavar, consumir plantas o cazar aves y otras criaturas salvajes, y están dispuestas a causarles daños al verlos. A lo largo de todo el mundo, hay individuos que disparan, envenenan, mutilan, ahogan, torturan, atrapan a gatos no supervisados, llegando incluso a prenderles fuego o utilizarlos en rituales.

Pero, a los peligros individuales que sufren los felinos, se les suman las constantes muertes que experimentan animales silvestres al ser cazados por los gatos. El biólogo Christopher Lepczyk, de la Universidad de Auburn en Alabama, Estados Unidos, y sus colegas, llevaron a cabo una investigación exhaustiva sobre la caza de animales por parte de gatos domésticos a nivel mundial. Los resultados de este estudio, publicados en diciembre de 2023 en Nature Communications, ofrecieron una visión detallada de la significativa afectación que estos felinos generan en la biodiversidad. Se revela que los gatos domésticos representan una amenaza para un total de 350 especies en el planeta, abarcando reptiles, mamíferos, insectos y anfibios.

“Estimated number of birds killed by domestic cats in Colombia”, un estudio publicado en 2022 en Avian Conservation and Ecology, calcula que los gatos domésticos causan la muerte de aproximadamente 12 millones de aves al año en Colombia. Rafael Moreno, biólogo con maestría en biodiversidad y conservación, destaca que los “los gatos son depredadores y, desde una perspectiva ecológica, actúan como consumidores. Su presencia provoca un aumento significativo en la depredación, además de generar impactos en la salud pública de animales domésticos y silvestres al transmitir enfermedades”.

Peta también asegura que los gatos experimentan mayor felicidad y bienestar cuando se encuentran seguros, lo que implica vivir en ambientes en el interior del hogar. Si ellos muestran interés en explorar el exterior, los dueños pueden proporcionarle oportunidades para hacerlo bajo supervisión. Se recomienda permitir que los gatos salgan al aire libre únicamente para paseos con correas conectadas a arneses, especialmente diseñados y bien ajustados para gatos.

Algunos felinos no se adaptan a los arneses y correas, a pesar de los mayores esfuerzos por parte de sus dueños. En este tipo de casos, es preferible optar por un mirador en la ventana o un área exterior segura.

