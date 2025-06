Del abandono a la esperanza: así fue la recuperación de una gata parapléjica

Toffee no siente dolor debido a su lesión, pero aún enfrenta prejuicios. Incluso un veterinario llegó a sugerirle a Alliye que la sacrificara. Foto: toffeetheparaplegiccat

Lo que comenzó como una historia trágica de abandono terminó convirtiéndose en un testimonio inspirador de resiliencia y amor. Toffee, una gata parapléjica que fue atropellada por un auto y dejada en las calles de los Emiratos Árabes Unidos, hoy vive una vida plena junto a su familia adoptiva en Canadá y se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales.

Toffee fue rescatada por la organización Animals and Me, tras haber perdido el uso de sus patas traseras debido a una lesión en la columna vertebral. Durante un tiempo, sobrevivió en las calles, hasta que Nadine Alliye y su pareja, que entonces residían en Dubái, decidieron acogerla temporalmente junto a otra gata, Bliss.

Lo que parecía una acogida breve se transformó rápidamente en una adopción definitiva. “A las 24 horas ya sabíamos que no podíamos separarnos de ellas”, contó Alliye en entrevista exclusiva con PEOPLE.

A pesar de su discapacidad, Toffee ha demostrado ser una gata alegre, enérgica y sumamente activa. “Cuando la llevamos en público, la gente se pone triste al verla, pero ella es la gata más feliz que he conocido. Es juguetona, inquieta, y siempre está intentando escaparse. Quiero cambiar la percepción de tristeza que genera su condición”, afirmó Alliye.

Toffee no siente dolor debido a su lesión, pero aún enfrenta prejuicios. Incluso un veterinario llegó a sugerirle a Alliye que la sacrificara. “Me dijo: ‘Sé que no tiene dolor, pero esto está mal’. Yo pensé: ‘¿Estás hablando en serio? Tú no vives con ella, yo sí. ¡No para de jugar!’”, relató.

Desde su mudanza a Canadá, Alliye ha estado documentando la vida de Toffee en su cuenta de TikTok. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una plataforma para visibilizar su historia y desafiar estigmas. Los videos muestran a Toffee corriendo por túneles, trepando muebles y jugando como cualquier otro gato. “Se siente mal no compartir con el mundo lo increíble que es vivir con ella”, dijo su dueña.

Toffee requiere cuidados especiales: usa pañales, necesita ayuda para ir al baño dos veces al día, y no se adaptó al uso de una silla de ruedas. Sin embargo, Alliye asegura que la experiencia ha cambiado sus vidas para mejor. “Nos tomó unos seis meses encontrar el mejor plan de cuidado. Pero valió totalmente la pena”, aseguró.

Hoy, Toffee no solo es una sobreviviente, sino también un símbolo de fortaleza. “Quiero que la gente sepa que esta es la gata más feliz del mundo, y que no sufre. Solo quiere jugar y ser amada”, concluyó Alliye.

