Denuncian caso de maltrato animal: joven lanzó a un gato desde un barranco de 15 metros

El maltrato animal en Colombia es un delito investigado por el grupo GELMA de la Fiscalía. Foto: Freepik

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La indignación sacude al Bajo Cauca antioqueño tras conocerse la agresión en contra de un gato en el municipio de Zaragoza. El alcalde, Andrés Emilio Luján, confirmó al diario El Colombiano que, avanzada la noche del pasado lunes, le notificaron la detención del joven señalado como el presunto responsable de este acto de violencia animal.

De acuerdo con las primeras versiones, el detonante del ataque habría sido que el felino se comió un chicharrón. Esto provocó la furia del agresor, quien reaccionó lanzándolo por un barranco de aproximadamente 15 metros de altura. Hasta el momento, las autoridades no han detallado la fecha exacta del suceso ni el estado de salud actual de la mascota.

El caso salió a la luz pública gracias a una filmación difundida por el medio local NP Noticias on Line. En las imágenes se observa el momento en que el implicado toma al animal por las extremidades para arrojarlo con violencia.

La situación ha generado un profundo rechazo; no solo por la sevicia del atacante, quien insultó al gato llamándolo “maldito” mientras este maullaba de dolor, sino también por la complicidad de la persona encargada de registrar el video, cuya risa se escucha de fondo.

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