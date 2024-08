Denuncian que refugio de animales en Cartagena fue incendiado: tres gatos murieron

Las autoridades están realizando una investigación para dar con las causas del incendio./IMAGEN DE REFERENCIA Foto: Pixabay - Pixabay

Un nuevo caso de presunto maltrato animal registrado hace pocas horas en la ciudad de Cartagena ha prendido las alarmas de los defensores de los derechos de los animales y de la comunidad en general, quienes exigen justicia y medidas para proteger a estos seres vulnerables.

El hecho se presentó en un refugio improvisado debajo del puente de la Transversal 54, en el barrio Los Caracoles, un área que ha albergado a cerca de 100 gatos durante varios años. De acuerdo con los denunciantes, este lugar fue blanco de un ataque cuando personas aún no identificadas le prendieron fuego. El incendio, que se extendió rápidamente debido a la precariedad de la construcción, resultó en la muerte de tres gatos.

Esperanza Soto, creadora del refugio y defensora de los animales, quien lleva más de diez años dedicándose al cuidado de gatos abandonados en Cartagena, expresó su dolor ante este hecho en un video que ha circulado a través de redes sociales.

“Me siento vacía, pero no me voy a rendir. Aquí estamos, en pie de lucha, firmes, siguiendo adelante. Necesito que los veterinarios me den los certificados de defunción para poder anexarlos a la denuncia que presentaré ante la Fiscalía”, dijo la mujer.

La rescatista también le pidió a las autoridades competentes realizar una investigación para dar con las causas que habrían originado el incendio. Ante esto, el director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), Adolfo Pérez, aseguró que los gatos fallecidos se encontraban fuera del albergue ubicado debajo del puente y fueron encontrados en una caja.

El funcionario añadió que de momento no se tiene claridad si el hecho fue provocado de manera voluntaria o si se debió a un accidente, por lo que junto a la Policía ya están indagando en las causas que habrían originado el incendio.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó en su cuenta de X que los gatos que se encuentran en dicho refugio improvisado serán reubicados en un albergue que está acondicionando la UMATA desde hace un par de semanas. “Por protección y bienestar de los felinos, restitución del espacio público y salubridad del entorno. Además, hemos pedido a la benefactora, doña Esperanza, que por favor se una al equipo técnico de la Unidad”, indicó.

Senadora @andreanimalidad, los gatitos serán reubicados en un albergue que está acondicionando @umataCTG desde hace un par de semanas. Por protección y bienestar de los felinos, restitución del espacio público y salubridad del entorno. Además hemos pedido a la benefactora, doña… https://t.co/TqCwz37OFd — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) August 28, 2024

Cabe resaltar que, a pesar de su noble labor, este refugio ha sido objeto de controversia. Algunos habitantes valoran el esfuerzo por proteger a los animales, mientras que otros se han quejado de las condiciones del lugar, argumentando que representa un serio problema de salubridad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱