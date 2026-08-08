Día Internacional del Gato: cinco señales que podrían indicar que su felino necesita ayuda

Los gatos suelen ocultar el dolor y el malestar como un mecanismo natural de supervivencia. Foto: Pixabay

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El Día Internacional del Gato se celebra tres veces al año: el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre. Las fechas buscan crear conciencia sobre la tenencia responsable de estos animales de compañía que son bastante queridos en todo el mundo.

En el marco de esta celebración, médicos veterinarios hicieron un llamado a los cuidadores para prestar mayor atención a los cambios en el comportamiento de sus felinos, ya que estos animales suelen ocultar el dolor y el malestar como un mecanismo natural de supervivencia.

De acuerdo con información compartida por Gabrica, pequeños cambios en la rutina diaria de un gato pueden ser la primera señal de que existe un problema de salud y de que es necesario acudir al médico veterinario antes de que la enfermedad avance.

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Según la compañía, un gato con un buen estado de bienestar mantiene un apetito estable, utiliza el arenero con normalidad, se acicala con frecuencia, muestra curiosidad por su entorno y conserva el interés por el juego y la interacción. Cuando alguno de estos hábitos cambia de manera repentina, es importante investigar la causa.

Entre las principales señales de alerta que los cuidadores no deberían ignorar se encuentran:

1. Cambios en el apetito o el consumo de agua. Si el gato deja de comer, come mucho menos de lo habitual o aumenta de forma repentina su consumo de agua, podría tratarse de una señal de que algo no está bien.

2. Alteraciones en el uso del arenero. Orinar o defecar fuera del arenero, hacerlo con menor frecuencia o presentar dificultades durante estas actividades puede indicar problemas de salud que requieren valoración profesional.

3. Menor interés por el aseo personal. Los gatos suelen dedicar gran parte del día a acicalarse. Si dejan de hacerlo o su pelaje luce descuidado, podría ser una manifestación de dolor o enfermedad.

4. Cambios en el comportamiento habitual. Un gato que se aísla, evita el contacto, deja de jugar o muestra menor curiosidad por su entorno puede estar experimentando algún problema físico o emocional.

5. Disminución de la actividad. Dormir más de lo habitual, moverse menos o perder el interés por actividades que antes disfrutaba también pueden ser señales de alerta.

Desde Gabrica señalaron que detectar estos cambios de forma temprana permite buscar atención veterinaria oportuna y mejorar el pronóstico de muchas enfermedades. Por ello, recomendaron a los cuidadores conocer las rutinas habituales de sus gatos y consultar con un profesional cuando noten modificaciones persistentes en su comportamiento.

La compañía recordó que, aunque los felinos suelen parecer independientes, su bienestar depende en gran medida de la capacidad de sus cuidadores para reconocer las señales que pueden pasar desapercibidas a simple vista.

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