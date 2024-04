¿Dónde acariciar a un gato para que se duerma?

Existen ciertas áreas donde los gatos suelen disfrutar más de las caricias, como las mejillas, detrás de las orejas y debajo de la barbilla. Foto: Freepik

Saber cómo acariciar a un gato correctamente es fundamental para hacerlo feliz. ¿La razón? Por medio de pequeñas caricias y mimos, usted puede lograr que su minino se relaje por completo hasta el punto de dormirse profundamente. No obstante, en caso de que lo acaricie de manera incorrecta, podría generar un efecto negativo en el animal y hacer que este se aleje cada vez que lo vea.

Por esta razón, además de tener la técnica correcta, es importante interpretar el lenguaje del animal de compañía. Por ejemplo, puede que a su gato le gusten las caricias, pero esto no quiere decir que suceda lo mismo con el gato de su vecino. Los animales, al igual que las personas, tienen su propia personalidad y comportamiento.

“Debemos saber que a los gatos les desagrada la manipulación excesiva, por ello, aprender a interpretar el lenguaje felino es clave si queremos conocer mejor a nuestro gato, identificar su umbral de tolerancia y tener unas expectativas adecuadas a la hora de relacionarnos con él”, indica el portal Experto Animal.

La clave para que este proceso sea positivo y satisfactorio, según los expertos, es permitir que el felino tome la iniciativa, es decir, que él mismo decida cuándo iniciar o terminar. También, es primordial escoger el momento adecuado, que usualmente es cuando el gatito está feliz. ¿Y cómo saberlo? Preste atención a estas señales que indica Experto Animal:

Postura corporal relajada.

Orejas erguidas.

Cola y cabeza levantadas.

Caminar seguro.

Cuando identifique estas señales, sabrá que es buen momento para ir y acariciar al gatito. De nuevo, deje que él tome la iniciativa y se acerque, nunca lo grite, castigue o regañe porque no se deja acariciar. Tampoco lo retenga, pues solo conseguirá que el animal se aleje aún más y no quiera volver a acercarse a usted durante un tiempo. En el caso de que esté durmiendo o despistado, y por ende no pueda prever sus caricias, es preferible no tocarlo.

“Es fundamental dejar que el gato tome la iniciativa a la hora de empezar una sesión de caricias. Seguiremos atentos a su lenguaje corporal para advertir cualquier síntoma de desagrado y dejaremos que el gato se marche, es decir, que él mismo decida cuándo finalizar la sesión de caricias. Nunca nos excederemos, sino que respetaremos siempre sus límites”, agrega Experto Animal.

Y para respetar esos límites, también es necesario conocer cuando el animal no está de buen humor. Algunas señales que explica el portal son:

Postura corporal tensa.

Orejas hacia atrás.

Cola erizada.

Cola dando “golpes” o cola muy rápida.

Movimientos rápidos.

Manto erizado.

Cuerpo arqueado.

Boca abierta.

Bufidos o gruñidos.

Si identifica alguna de estas señales, lo mejor es que no se acerque al animal de compañía, pues él sentirá que están invadiendo su espacio personal (y a nadie le gusta eso). “Por ello, lo ideal es que poco a poco identifiquemos cuál es el límite de tolerancia del gato y que nunca intentemos sobrepasarlo”, explica Experto Animal.

Parte inferior de la barbilla.

Espalda.

Entre, detrás y debajo de las orejas.

Mejillas (detrás de los bigotes).

Barriga.

Cola.

Patas o almohadillas.

Experto Animal asegura que hacer esto es muy fácil y sencillo: empiece dándole caricias suaves y cortas al felino, pero ojo, estas no pueden ser tan repetitivas ni fuertes, pues lo ideal es que el gato se estimule y empiece a descansar cómodamente. Si el felino se frota contra usted para pedir más caricias, probablemente esté feliz con la interacción. También, puede utilizar otros recursos como música suave, una manta acogedora en su regazo o un lugar sin ruido, así hará que el gatito se sienta más a gusto con su presencia.