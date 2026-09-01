Dos gatitos buscan hogar juntos desde que nacieron, pero nadie ha preguntado por ellos

El deseo de no separar a estos dos hermanos de dos meses ha dificultado que encuentren una familia. Foto: los_gatos_de_edita

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El deseo de mantener unidos animales rescatados suele convertirse, paradójicamente, en su principal obstáculo para encontrar un hogar. Este es el caso de dos gatos de apenas dos meses de edad en España, cuyas continuas publicaciones en redes sociales no han logrado generar una sola solicitud de adopción, reabriendo el debate sobre los criterios y exigencias al momento de acoger a un animal.

Aunque la recomendación habitual de los refugios y protectores es promover la adopción conjunta para no romper el vínculo entre hermanos, la realidad demuestra que la demanda para acoger parejas es drásticamente menor.

La preferencia generalizada por adoptar un único individuo provoca que muchos de estos animales terminen pasando meses o incluso años en casas de acogida, a la espera de una oportunidad que rara vez llega bajo esas condiciones.

Esta situación refleja la tensión constante dentro de la gestión de rescates, la encrucijada entre priorizar el bienestar emocional de los animales al no separarlos o ceder ante la falta de demanda para garantizarles un hogar a tiempo. El caso invita a reflexionar sobre cómo las expectativas de las familias adoptantes y los criterios de los rescatistas moldean el destino de miles de animales que buscan una oportunidad.

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