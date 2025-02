¿El sol es malo para los gatos blancos?

Los gatos blancos son más vulnerables a las quemaduras solares, especialmente en zonas expuestas como las orejas y la nariz. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los gatos blancos son conocidos por su hermoso pelaje, su personalidad tranquila y su vínculo con la pureza, la limpieza y la nobleza. En Rusia, los relacionan con la riqueza y la prosperidad, mientras que en Japón simbolizan fortuna. De hecho, en la cultura nipona existe una popular escultura de un gato blanco conocida como Maneki-neko que, según dicen, trae felicidad y buena suerte a quien la posee.

Sobre los gatos de pelo blanco existen diferentes ideas como, por ejemplo, que todos son sordos o que no pueden tomar el sol. Aunque hay cierta verdad en estos datos, la información no es totalmente cierta. Para empezar, no todos los felinos blancos son sordos, ya que la sordera depende de la herencia genética del animal. Sin embargo, los que tienen este color de pelaje y además poseen ojos azules, sí tienen una mayor probabilidad de serlo.

Por otro lado, los mininos blancos sí pueden tomar el sol, solo que este suele ser dañino en ellos porque son más sensibles a los rayos ultravioleta (UV). Esto se debe a que tienen menos melanina en su piel, lo que los hace más propensos a sufrir quemaduras solares y cáncer de piel.

Tal y como sucede con las personas, la exposición a las radiaciones solares puede traer consecuencias nocivas para los gatos, como el carcinoma de células escamosas. De acuerdo con el portal especializado en mascotas Vetformacion, este es un tipo de cáncer que se extiende localmente destruyendo los tejidos de la piel y que aparece con mayor frecuencia en gatos geriátricos de capa blanca, clara o con zonas despigmentadas.

La aparición de esta enfermedad se asocia principalmente a una exposición prolongada a la radiación solar. Esta exposición continua al sol va afectando poco a poco a la piel y va creando cambios en las células, que, en ocasiones, terminan siendo tumorales. “Como ocurre en las personas, las pieles más claras tienen una mayor predisposición al daño por las radiaciones solares, de ahí que en los gatos los más afectados sean los blancos”, indica el portal Vetformacion.

Para los gatos, tomar el sol no solo es placentero, sino que es una actividad que les ayuda a producir vitamina D y a sentirse mejor. Sin embargo, esto se debe hacer de manera moderada, pues la exposición prolongada puede ser dañina para la salud.

Para proteger a los peludos sin negarles el placer que les produce tomar el sol, los médicos veterinarios proponen algunas soluciones como, por ejemplo, evitar la exposición directa sin barreras y las horas en donde los rayos UV son más fuertes y pueden dañar la piel, es decir, entre las 10:00 a.m y las 4:00 p.m.

Otra manera de proteger a los gatos blancos de los rayos UV es aplicándoles un protector solar específico para mascotas en áreas expuestas, como las orejas, la nariz y alrededor de los ojos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los felinos toleran sentir algo en la piel y puede que intenten limpiarlo con la patita o la lengua. También aconsejan nunca usar protectores solares diseñados para humanos, ya que estos pueden contener ingredientes tóxicos para los mininos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱