Emotivo encuentro: mujer se reúne con su gato que estuvo perdido por 11 años

La historia de Sam se ha convertido en un ejemplo de la importancia de la implantación de microchips en mascotas. Foto: @charlestonanimalsociety

Sam, un gato anciano de pelaje color blanco, y su tutora, Jennifer Ravenel, proveniente de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, son los protagonistas de un emotivo momento que se ha hecho viral en redes sociales. El felino desapareció hace 11 años, pero hace poco pudo regresar con su cuidadora gracias a su microchip.

La historia la dio a conocer recientemente la Sociedad Protectora de Animales de Charleston (Charleston Animal Society), a través de un video publicado en Instagram. De acuerdo con la organización, el Servicio de Control Animal del condado Charleston encontró a Sam este mes, flaco y alimentándose de las sobras que comía una manada de gatos callejeros. Ellos se dieron cuenta de que el animal tenía un microchip y, tras escanearlo, pudieron conseguir el número de contacto de su dueña. “Realmente pensé que me estaban gastando una broma porque no podía ser posible”, dijo Ravenel tras recibir la llamada que anunciaba el hallazgo de su minino.

Los funcionarios llevaron a Ravenel a un cuarto en donde Sam se encontraba en una jaula. La mujer lloró en cuanto lo vio, pues efectivamente se trababa de su mascota que se había perdido hace más de una década. “¡Sam, Sam! ¡Te he extrañado tanto! ¡11 años! No he tenido un gato en brazos desde que se fue, 11 años, porque me rompió el corazón. Sentir el tenue latido de su corazón ahí dentro es lo más loco que me ha pasado”, dijo Ravenel en el video.

La historia de Sam se ha vuelto viral desde que se compartió por primera vez el 12 de agosto, con más de 2,000,000 visitas en Instagram, 345,000 en Facebook y 14,000 en YouTube. “No había un ojo seco en la casa de Charleston Animal Society cuando Sam, el gato, se reunió con su dueña después de haber desaparecido durante 11 años”, escribió la organización.

Jennifer Ravenel adoptó a Sam en 2011, pero dos años después un perro lo asustó y él desapareció de su casa. Su dueña lo buscó por todas partes, preguntó a los vecinos si alguien había visto a su querido gatito, pero nadie pudo ayudarla a encontrarlo. La esperanza de volver a encontrarse con su peludo se perdió con el tiempo, hasta principios de este mes, cuando recibió la inesperada llamada.

La historia de Sam se ha convertido en un ejemplo de la importancia de la implantación de microchips en mascotas. “Obtener un microchip debería estar en la parte superior de la lista de control de cada propietario de mascotas”, dijo el vicepresidente y director de operaciones de Charleston Animal Society, Aldwin Roman. “Sin ese chip, esta hermosa reunión probablemente no habría sucedido”, concluyó.

