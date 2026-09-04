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En video: gato rescatado es el encargado de cobrar en el restaurante que le salvó la vida

Su labor diaria consiste en llevar colgado en el cuello un cartel con un código QR.

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04 de septiembre de 2026 - 09:00 p. m.
Tony atiende tranquilamente a los comensales mientras facilita el pago digital.
Tony atiende tranquilamente a los comensales mientras facilita el pago digital.
Foto: Redes sociales
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Tras pasar un largo período en situación de calle y abandono, Tony, un gato mestizo, encontró un hogar definitivo cuando la propietaria de un restaurante local decidió adoptarlo. Hoy en día, no solo disfruta de un entorno seguro y afectuoso, sino que se ha ganado el título del colaborador más popular del establecimiento.

Su labor diaria consiste en llevar colgado en el cuello un cartel con un código QR, el cual permite a los comensales escanear y sobrar sus consumos de manera rápida. Con notable serenidad, el felino recorre las mesas interactuando con los clientes, quienes aprovechan para acariciarlo mientras realizan sus pagos.

Esta peculiar dinámica ha sido captada en video por los asistentes, convirtiendo a Tony en un fenómeno viral en las redes sociales y en el principal atractivo del restaurante.

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