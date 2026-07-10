En video: oso que entró al patio de una casa terminó huyendo asustado por un gato

Gato doméstico enfrenta a un oso que entró a su patio. Foto: periodistadigital18

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Un sorprendente episodio se vivió recientemente en una zona residencial de Canadá, donde las cámaras de seguridad registraron el encuentro entre la fauna silvestre y una mascota doméstica. El evento, que perfectamente pudo terminar en un incidente mayor, demostró una vez más el impredecible comportamiento de la naturaleza frente a entornos desconocidos.

Todo comenzó cuando un oso de gran tamaño logró ingresar al patio trasero de una propiedad privada. La presencia del animal alteró la tranquilidad del vecindario, obligando a los residentes a entrar en sus casa y mirar por la ventana.

Sin embargo, la tensión del momento dio un giro completamente inesperado cuando el gato de la familia decidió intervenir. Lejos de asustarse por la marcada diferencia de tamaño y fuerza, el felino adoptó una postura territorial y confrontó al oso.

Este quedó sorprendido y asustado, por lo que optó por retroceder y emprender una rápida huida. Las imágenes de este encuentro no tardaron en alcanzar millones de reproducciones en redes sociales.

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