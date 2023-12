Envenenamiento de gatos en barrios de Cartagena: siete felinos han muerto

La cifra de animales envenenados sigue incrementando y, hasta el momento, se cuenta con más de siete de gatos que perdieron la vida por estas circunstancias. Foto: Pixabay

En la zona de conurbación entre Cartagena y Turbaco, específicamente en las calles de Villa Grande de Indias II, los habitantes se manifestaron energéticamente para denunciar una serie de acciones que han generado preocupación y miedo en toda la comunidad.

Según comentaron los habitantes de la zona, en los últimos días, personas se han encargado de envenenar sistemáticamente a gatos, lo que ha generado profundo temor entre los propietarios de los animales de compañía.

“Estos actos son constitutivos, no de un solo delito, sino de varios delitos, ojalá y las entidades pertinentes tomen acciones”, comentó uno de los vecinos para el medio Cartagena En Línea.

La cifra de animales envenenados sigue incrementando y, hasta el momento, se cuenta con más de siete de gatos que perdieron la vida por estas circunstancias.

Según informaron los habitantes del sector, hace más de 20 días que comenzó la matanza de gatos, por lo que la comunidad denuncia la crueldad e insensibilidad con el maltrato de estos animales. De hecho, el día de ayer, tres gatos fueron encontrados sin vida en el amanecer.

Hace poco más de un mes, un hecho similar ocurrió en Bucaramanga, en donde más de 30 perros y gatos habían sido encontrados sin vida por envenenamiento. Esto ocurrió en el barrio Porvenir, en donde personas están preocupadas por la salud y seguridad de sus animales de compañía.

“Es muy duro que alguien nos quite parte de nuestra familia, queremos justicia, no más muertes por envenenamiento. No conozco la persona, pero exijo justicia”, comentó Tatiana Fajardo, habitante del sector a Semana.

“Le pedimos a las autoridades que hagan mayor presencia en los sectores donde se han identificado estos casos de maltrato. La gente debe tener presente que, por ley, matar un animal tiene cárcel”, añadió la activista y protectora de los derechos de los animales, Alejandra Prada para Semana.

