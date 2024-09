¿Es bueno que los gatos coman pasto?

Alimentar a los gatos con pasto no es una necesidad médica, ya que los beneficios nutricionales y antiparasitarios pueden ser obtenidos de otras fuentes más seguras. Foto: Freepik

Los gatos a menudo nos sorprenden con sus comportamientos únicos. Uno de estos comportamientos es su tendencia a comer pasto. Aunque este hábito puede parecer curioso, es bastante usual en los felinos. PetMD, un portal especializado en la salud de mascotas, aclara que “es un error muy común pensar que los gatos comen hierba solo cuando se sienten enfermos o con náuseas”. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Es esto bueno o malo para ellos? En La Red Zoocial le contamos las razones de este comportamiento y si es perjudicial para su mascota.

Antes de profundizar en las razones por las que los gatos comen pasto, es importante comprender que los gatos son criaturas complejas con instintos naturales arraigados y comportamientos únicos. Aunque los asociamos con su elegancia y misterio, los gatos tienen necesidades físicas y emocionales que deben ser entendidas y atendidas con cuidado para garantizar su felicidad y salud.

Hay varias teorías sobre este comportamiento. Aunque la ciencia no ha proporcionado respuestas definitivas, PetMD propone varias explicaciones:

Eliminar las bolas de pelo: uno de los motivos más citados es que los gatos comen pasto para ayudar a eliminar las bolas de pelo que se forman en su sistema digestivo. Debido a que los gatos vomitan con frecuencia después de comer pasto, algunos científicos plantean la teoría de que los felinos comen hierba para liberar del estómago otros materiales no digeribles.

Aliviar el estreñimiento: la hierba que no se vomita suele aparecer en las heces sin modificaciones. “Esto puede ayudar a aumentar el movimiento en el colon en el caso de los gatos con estreñimiento leve”, según el portal. Recuerde que si su gato tiene problemas digestivos, debe consultar a su veterinario inmediatamente.

Prevención de parásitos: en el reino animal, se ha observado que varias especies consumen hierbas para reducir parásitos intestinales. Aunque no hay evidencia concluyente de que los gatos domésticos hagan esto intencionadamente, “es muy probable que la especie haya conservado este rasgo evolutivamente”, explica PetMD.

Suplementación de vitaminas y minerales: algunos expertos sugieren que los gatos podrían comer pasto para obtener vitaminas y minerales que podrían no estar presentes en su dieta regular. Si tiene preguntas sobre la alimentación de su mascota, no dude en consultarlas con los profesionales adecuados.

Sabor y textura: algunos gatos parecen disfrutar verdaderamente del pasto y las verduras de hoja verde, lo que podría ser simplemente una cuestión de gusto y curiosidad.

Según PetMD, en la mayoría de los casos, el consumo ocasional de pasto no representa un riesgo significativo para la salud de un gato. No obstante, debemos estar atentos, fijarnos en el motivo que lleva a nuestros gatos a comer hierba y observar si esta conducta viene acompañada de otros síntomas para acudir a un experto.

De igual forma, hay consideraciones importantes a tener en cuenta: asegúrese de que el pasto al que su gato tenga acceso no esté tratado con pesticidas o fertilizantes, ya que estos pueden ser tóxicos; y vigile a su minino para asegurarse de que no ingiera tierra, materiales no comestibles o trozos grandes de pasto, pues “comer grandes cantidades o trozos muy largos de hierba podría provocar una obstrucción intestinal” indica el portal.

En resumen, el comportamiento de comer pasto en los gatos es un fenómeno fascinante que puede tener varias explicaciones. Aunque generalmente es inofensivo, es importante estar atento a cualquier signo de malestar o problema de salud. Asegurarse de que su gato tenga acceso a pasto seguro y supervisar su consumo puede ayudar a mantenerlo feliz y saludable. Para más información sobre la salud de su mascota, consulte con su veterinario.

