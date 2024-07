Esta es la edad de los gatos en años humanos: ¿cuánto tiene su felino?

En la edad adulta lo más recomendable es llevar a su mascota al veterinario con más frecuencia. Foto: Pixabay

Como sospechará, la edad de los gatos no se mide de la misma forma que la de los humanos y es realmente interesante ver cómo el tiempo transcurre para otras especies, por eso desde La Red Zoocial, en esta ocasión, explicamos cómo calcular la edad gatuna.

Se trata de un cálculo bastante complejo, según comenta el sitio web Tienda Animal, especialistas en mascotas, ya que los gatos no envejecen a la misma velocidad que los humanos:

Su infancia es muy corta, apenas dura unos cuantos meses.

Su adolescencia se concentra en sus 2 primeros años.

Alcanzan la adultez en los siguientes 8 años.

Finalmente, a partir de los 10 se convierten en gatos maduros.

Así que una vez hayan pasado dos años humanos, podría decirse que los felinos se están acercando a los 24 años gatunos, ya que a partir de esa edad, cada año humano cumplido será equivalente a cerca de 4 años gatunos.

“Aunque no se trata de un resultado exacto, sí es bastante aproximado, y mucho más acertado que la creencia popular de que un año humano equivale a siete de un gato”, comparten los expertos.

No obstante, para aquellos a los que no les guste hacer operaciones matemáticas o no les apetezca complicarse demasiado, a continuación encontrará una tabla de conversión para conocer la edad de su gato en años humanos:

Edad gatuna Edad humana 0 - 1 meses 0 - 1 año 2 - 3 meses 2 - 4 años 4 meses 6 - 8 años 6 meses 10 años 8 meses 15 años 1 año 18 años 2 años 24 años 4 años 32 años 6 años 40 años 8 años 48 años 10 años 56 años 12 años 64 años 14 años 72 años 16 años 80 años 18 años 88 años 20 años 96 años 22 años 104 años

Sin embargo, el promedio de vida en este tipo de mascotas está entre los 14 y los 16 años, lo que vendrían a ser 80 años humanos. Aunque los gatos son unos animales longevos, tras 10 años su gato ya es considerado “anciano”, así que no olvide llevarlo con regularidad al veterinario.

Solo así conseguirá evitar o identificar a tiempo algunas enfermedades propias de la madurez de los gatos, como los problemas renales, y quizás prolongar su vida.

