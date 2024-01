Esta es la razón por la cual los gatos amasan ciertas superficies

Los gatos suelen "amasar" superficies inanimadas como cobijas. Foto: Pixabay

Los gatos son animales inteligentes, curiosos e impredecibles. No obstante, también tienen comportamientos comunes y frecuentes, como, por ejemplo, el “amasado”. Este es un movimiento rítmico e instintivo que el felino doméstico realiza con sus patas delanteras sobre algunas superficies.

Leer: Más de 1.300 animales afectados por la pólvora durante temporada decembrina en Cali

Varios propietarios de gatos disfrutan cuando su mascota “amasa” alguna parte de su cuerpo, pues crea un ambiente de relajación y cariño. Este gesto recibió su nombre por la similitud con el acto de amasar pan y es fácil de apreciar por la extensión y retracción de las extremidades del animal.

La revista Nature’s Variety afirma que el amasado es una de las principales maneras que los gatos tienen para mostrar su aprecio hacia alguna persona. Esto se debe a que el amasado está relacionado con el masaje que el animal realiza en el vientre de su madre para estimular la producción de leche. Por ello, cuando un felino amasa alguna parte del cuerpo de su cuidador, le puede estar demostrando su cariño.

Leer: En Caldas: entregan kits de esterilización para prevenir el nacimiento de 180 animales

De acuerdo con los estudios de Hazel y Julia Henning, miembros de la Universidad de Adelaida, en Australia, este comportamiento puede persistir en la edad adulta debido a un fenómeno llamado neotenia, en donde el animal conserva rasgos de comportamiento de sus primeros años de vida en la edad adulta.

Por otra parte, según explica Experto Animal, los gatos amasan superficies inanimadas, como cobijas o una cama, cuando buscan descansar mejor. Los machos y hembras realizan este comportamiento para “arreglar” una superficie que no consideran demasiado cómoda.

Leer: Rescatan a un perrito que cayó en una cueva de conejos

Además, el amasado puede usarse para marcar con sus feromonas un determinado territorio. Según el portal The Spruce Pets, los gatos dependen en gran medida de su sentido del olfato, para obtener información sobre el mundo que los rodea. Por ello, tienen glándulas en la barbilla, mejillas, frente, e, incluso, en sus patas, que segregan una feromona, que no tiene olor para los humanos. No obstante, esta sustancia excretada por los animales, puede ser detectada fácilmente por gatos y otras especies, y tienen información sobre lo que el animal quiere comunicar: si es macho o hembra, si está intacto, e incluso su estado de ánimo.

Leer: Hombre realojó perros XL Bully antes de que entrara en vigor su prohibición en Inglaterra

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com