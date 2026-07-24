Este es el país donde los gatos estampan su huella para formalizar su adopción

La inclusión de la firma felina en los trámites de adopción busca concientizar a la sociedad sobre el respeto y la responsabilidad hacia los animales de compañía. Foto: Archivo digital

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En Japón, el proceso de adopción de felinos ha incorporado un emotivo gesto que simboliza el compromiso entre los animales y sus nuevos hogares. Durante la formalización de los trámites, las organizaciones de rescate permiten que los gatos estampen la huella de su pata sobre los documentos oficiales de adopción, imitando la firma de un contrato formal.

Esta práctica, aunque no posee validez legal, se ha convertido en un símbolo de respeto y responsabilidad hacia el bienestar animal. Al dejar la huella sobre el papel, se formaliza de manera representativa el inicio de una nueva etapa, otorgándole al felino un papel activo y protagónico en la integración a su familia definitiva.

Más allá de lo anecdótico, este tipo de iniciativas resalta la trascendencia de la adopción responsable. Optar por adoptar no solo ofrece una segunda oportunidad a animales que han sufrido el abandono, sino que también ayuda a descongestionar los refugios y combate la sobrepoblación callejera.

Abrir las puertas de un hogar a un gato rescatado transforma su vida por completo y promueve una sociedad más empática y consciente con el respeto hacia la fauna doméstica.

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