Estos son los cinco tipos de dueños de gatos, según un estudio

En los últimos años, los gatos se han convertido en uno de los animales de compañía preferidos para millones de personas en el mundo. El proceso evolutivo y de domesticación de esta mascota no fue tan avanzado ni tan profundo como el de los perros, razón por la cual aún conservan ciertas características de sus ancestros felinos.

Mientras que algunos propietarios aceptan las tendencias más salvajes de sus gatos y les permiten el espacio para deambular por fuera, otros prefieren educar felinos más domésticos. Estos patrones de comportamiento al educarlos fueron estudiados por expertos de la Universidad de Exeter, en Inglaterra, quienes llegaron a la conclusión de que existen cinco tipos de dueños de gatos.

Estas agrupaciones se determinaron como parte del proyecto de investigación “Cats, Cat Owners and Wildlife” que se publicó en la revista científica Frontiers in Ecology and the Environment. El objetivo de la iniciativa era identificar formas para que las personas controlaran a sus gatos y ayudaran a reducir las muertes de especies silvestres cazadas por ellos. Cabe resaltar que en el Reino Unido, lugar donde se llevó a cabo el estudio, hay más de 10 millones de gatos domésticos.

“Los gatos que deambulan fuera tienen más riesgo de sufrir accidentes de tráfico. También tienen más riesgos de contraer enfermedades. La gente no tiende a preocuparse tanto por las ratas y los ratones, pero las personas definitivamente están preocupadas por las aves y, en algunos países, otros animales vulnerables como los pequeños reptiles”, explicó Sarah Crowley, antrozoóloga del Centro de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad de Exeter.

De acuerdo con la experta, esta investigación invita a las personas que tienen gatos a ser conscientes del tipo de cuidadores que son y cómo podrían mejorar para cuidar a las otras especies que habitan en el planeta. “Esperamos que esta investigación inspire a las personas a pensar qué tipo de dueños de gatos son y a tener conversaciones con sus amigos y familiares sobre las responsabilidades que los dueños podrían tener, tanto para ellos mismos como para otros animales salvajes”, dijo Crowley.

Los cinco tipos de dueños:

Protectores preocupados: son dueños que se concentran en la seguridad de su gato y controlan por completo sus salidas al exterior.

Defensores de la libertad: son aquellos dueños que permiten la independencia de su felino y se oponen a las restricciones sobre su comportamiento.

Guardianes tolerantes: aquí se acumula un gran porcentaje de personas que tienen un gato, pues toleran que él esté en contacto con el exterior, pero no permiten que cacen.

Cuidadores concienzudos: son dueños con unas características particulares dada la gran responsabilidad que sienten con su mascota por controlar su caza.

Laissez-faire: los dueños que hacen parte de este grupo son aquellos que desconocen por completo el instinto de caza de su mascota y los problemas que este podría traer consigo.

