Estos son los nombres de gatos más comunes en el mundo

Muchas veces escoger el nombre para un gato es una tarea complicada que requiere mucho tiempo. En ocasiones, los cuidadores de mininos toman esta decisión basándose en alguna característica física del animal, algún personaje de un dibujo animado, un actor, una película o incluso por el nombre de su comida o cosa favorita.

Es muy importante que los gatos se sientan identificados con su nombre, por eso, no es recomendable cambiarlo todo el tiempo o llamarlo de mil maneras. Ellos pueden tardar entre 5 y 10 días en reconocer su nombre y cuando no llegan a hacerlo, es una clara señal de que no se sienten cómodos y se debe buscar uno nuevo.

Rover, una empresa dedicada al cuidado y otros servicios de animales, analizó su base de datos de más de un millón de mascotas para elaborar el ranking de los nombres más populares tanto de gatos como de gatas en 2023.

Algunos de estos nombres tienen significados que quedan perfectos para cualquier minino. Estos son los más populares:

Los 10 nombres más populares para gatos macho

Estos son los nombres de gatos macho más populares durante el último año, según la empresa Rover.

Oliver: este nombre proviene del latín, de la palabra ‘olivo’, símbolo de paz. Su popularidad se debe a la famosa película animada de Disney “Oliver y su pandilla”. Leo: proviene del latín y significa “león”, por lo que es muy común para los gatos. Milo: deriva del germánico y significa ‘que es agradable’. Charlie: en castellano sería Carlos y significa “hombre libre”. Simba: es un nombre común por la película “El Rey León”. En swahili, Simba es la palabra para referirse al león. Max: viene del nombre Máximo o Maximiliano (en castellano) y significa “más grande”. Jack: proviene del griego y significa “hombre lleno de gracia”. Loki: este nombre hace referencia al Dios de la destrucción en la mitología escandinava. Tigre: viene del latín tigris, que deriva del griego “tígris” y del persa “tigra”, que significa “animal veloz”. Jaspe: puede venir del nombre Jasper, que significa “tesorero” o “guardián del tesoro”.

Los 10 nombres más populares para gatas