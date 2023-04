Falleció rescatista de animales en Cali: más de 50 mascotas quedaron desamparadas

El equipo de Bienestar Animal de Cali se desplazó hasta el corregimiento de Montebello, para brindar protección y cuidado a varias de las especies, que quedaron huérfanos después de la muerte de la rescatista. Foto: Alcaldía de Cali

Múltiples animales domésticos son maltratados o abandonados en Cali. Organizaciones como Conexión Animal afirman que solo durante el año 2022, 996 animales fueron afectados por la pólvora, al sentirse desorientados por el fuerte ruido producido por esta.

El único censo que se ha realizado sobre animales abandonados en Cali, realizado por la Cooperativa de Trabajo Asociado de Prestadores de Servicios Agrupados, registró en el año 2021 un total de 53.103 animales abandonados en la ciudad, según informó Patricia Dosman, directora de Conexión Animal, para El País de Cali.

Ante este preocupante panorama, existen rescatistas que se encargan de brindar una mejor vida a los animales que se encuentran en las calles de la ciudad. Una de ellas era Olivia Gómez, rescatista de perros, gatos, gallinas, entre otras especies, que dependían de ella para sobrevivir. Lamentablemente, la defensora de los animales falleció el pasado 21 de abril, por lo que varios peludos quedaron desamparados ante su ausencia.

#Cali | La rescatista Olivia Gómez quien vivía sola y tenía un hogar de paso de recuperación para perros y gatos, y también alimentaba a los animales en el barrio Montebello, falleció. La comunidad está recolectando dinero para poder llevar a cabo su sepelio🧵 pic.twitter.com/yySyuSbV5H — Conexión Animal (@RCAnimal) April 22, 2023

El equipo de Bienestar Animal de Cali se desplazó hasta el corregimiento de Montebello, para brindar protección y cuidado a varias de las especies, que quedaron huérfanos después de la muerte de Gómez. Por ello, la organización se encargó de entregar alimento y cuidado veterinario a los animales domésticos, que todavía se encuentran en la casa albergue, mientras se define un futuro definitivo para ellos.

“Mi tía era una persona que cuidaba mucho los animales, ella daba la vida por los perros, los gatos, las gallinas, pero su salud decayó mucho y hoy a las 3:30 a.m. falleció de un paro respiratorio. La obra que ustedes están haciendo es genial porque yo no tengo cómo hacerme cargo de los animales y ella no tenía a nadie más”, comentó Fabio Guzmán, familiar de la animalista fallecida al centro de protección de animales.

“De acuerdo al diagnóstico que nos da el veterinario hay una enfermedad viral en los animalitos que hay acá, entonces por el momento posiblemente sean tratados aquí (en la casa albergue) y después serán llevados al Centro de Bienestar Animal y puestos en adopción”, comentó la coordinadora operativa del Centro de Bienestar Animal.

