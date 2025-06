Gata celebra su cumpleaños y salva un refugio de animales: esta es la historia

La gata ha sido testigo de momentos clave en la vida de su dueña: su matrimonio, el nacimiento de sus hijos y el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. Foto: Miranda Gonzalez

Holly celebró su cumpleaños con una quinceañera tan elaborada como entrañable en Houston, Texas. La protagonista no fue una adolescente, como es tradicional en la cultura hispana, sino una felina de 15 años que ha acompañado a su dueña, Miranda González, durante toda su vida adulta. La fiesta, que incluyó mariachi, un pastel de varios pisos decorado con escaleras, arreglos florales y vestidos a medida, fue organizada por Miranda como homenaje a su “gata alma”.

La idea nació años atrás, cuando Holly era apenas una cría. Miranda, quien la adoptó a los seis meses, prometió que algún día le celebraría una quinceañera. Desde entonces, la gata ha sido testigo de momentos clave en la vida de su dueña: su matrimonio, el nacimiento de sus hijos y el diagnóstico de una enfermedad autoinmune. “No sé cómo habría superado la vida sin ella”, afirma Miranda.

La celebración reunió a cerca de 40 invitados provenientes de ciudades como Phoenix, Chicago y Nueva York. Holly hizo una entrada triunfal en un coche de juguete a control remoto, luciendo uno de sus dos vestidos personalizados. La fiesta fue todo un acontecimiento, pero más allá de su aspecto visual, tuvo un objetivo solidario: en lugar de regalos, se pidió a los asistentes que donaran al refugio Almost Home Cat Haven.

La iniciativa recaudó 600 dólares esa noche, pero tras la difusión del evento en TikTok, donde acumuló más de 20 millones de visualizaciones, las donaciones aumentaron considerablemente. Gracias a la viralidad del evento, el refugio recibió suficiente dinero para cubrir varios meses de gastos operativos, además de fondos para realizar mejoras necesarias en sus instalaciones.

Miranda enfatiza que la fiesta fue posible gracias al apoyo de familiares y amigos: el pastel lo donó una tía, los arreglos florales los hizo su madre y el coche fue prestado por su jefe. “Más que una celebración, fue una muestra del amor y la comunidad que puede surgir alrededor de un animal rescatado”, señala.

Holly, que ha sido una fuente constante de compañía y consuelo, ahora también es símbolo de esperanza para otros gatos necesitados. Y según Miranda, la historia no termina aquí: ya piensa en la próxima fiesta para su inseparable compañera. “Le dije a mi esposo que no me puede negar su sweet sixteen”, concluye entre risas.

