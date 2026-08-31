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Gatito de pocas semanas fue envenenado en Santa Marta, fundación busca fondos para salvarlo

Para financiar la atención veterinaria inicial y los medicamentos necesarios, la organización requiere recolectar 300.000 pesos.

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31 de agosto de 2026 - 04:30 p. m.
La Fundación Por Amor a Rocky lanza campaña de emergencia para salvar a un gatito.
La Fundación Por Amor a Rocky lanza campaña de emergencia para salvar a un gatito.
Foto: Por Amor a Rocky
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Un gatito de pocas semanas de nacido permanece bajo pronóstico reservado en una clínica veterinaria tras ser hallado en grave estado de salud en el Polideportivo de Santa Marta. Los primeros reportes indican que el animal habría ingerido una sustancia tóxica.

Tras la alerta de la comunidad sobre la emergencia en el escenario deportivo, integrantes de la Fundación Por Amor a Rocky coordinaron su traslado inmediato para estabilizarlo. El equipo médico inició de urgencia el tratamiento requerido para contrarrestar los efectos del veneno y preservar su vida.

Para financiar la atención veterinaria inicial y los medicamentos necesarios, la organización requiere recolectar 300.000 pesos colombianos. Con el fin de alcanzar la meta, la fundación busca la solidaridad de 30 personas que aporten un valor individual de 10.000 pesos a través de los canales de recaudo habilitados:

  • Nequi o Llave: 3193020540 (a nombre de She Sai)
  • Bancolombia (Ahorros): 10099996264
  • Davivienda (Ahorros): 488403739128
  • PayPal: Paypal.me/rockydonacion
  • Tarjeta de débito o crédito: bit.ly/rockydonacion

Las donaciones permitirán cubrir las primeras 24 horas de internado y la medicación crítica para su recuperación.

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