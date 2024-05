Gato fue hallado en una cárcel de Perú durante un operativo, ¿cómo llegó allí?

Gato fue hallado durante un operativo en cárcel de Perú, ¿cómo llegó allí? Foto: Instituto Nacional Penitenciario del Perú

Sony es un pequeño gato naranja de 7 meses que fue encontrado recientemente en el Establecimiento Penitenciario Ancón 1 ubicado en Lima, Perú, durante un mega operativo realizado por la Policía Nacional, la Fiscalía y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que es parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (MINJUSDH). El propósito de la operación era incautar drogas, armas y dispositivos electrónicos prohibidos dentro de las celdas.

Según informaron las autoridades, el felino se encontraba dentro de una de las celdas requisadas, pero se desconoce cómo llegó ahí. El caso de Sony se hizo viral en redes sociales después de que el INPE publicara un video donde aparecía el peludo en brazos de un interno. Al ver las imágenes, cientos de internautas comenzaron a cuestionar el paradero y el bienestar del gato.

El INPE se pronunció sobre el hecho aclarando que Sony se encuentra en perfecto estado de salud y, ahora, vive allí con todas las comodidades posibles .“Para la tranquilidad de todos los interesados, les contamos que el michi del penal Ancón I se encuentra en perfecto estado”, publicó la institución en sus redes sociales. Además, la entidad publicó un video en el que se ve a Sony jugando y compartiendo momentos con los presos.

“Sí, ese soy yo, tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Soy Sony y vivo en el penal Ancon I, no he cometido delitos. Yo estoy bien, tranquilos. No me encontraron objetos prohibidos y no seré trasladado a otro penal. Ya les he dicho a los compañeros que deben seguir el buen ejemplo. Quiero mostrarles cómo son mis días aquí”, se escucha en el video donde se ve a Sony con un lazo rojo en el cuello.

🐱Para la tranquilidad de todos los interesados, les contamos que el michi del penal Ancón I, se encuentra en perfecto estado.

✅ Presentamos a Sony, un gatito de 7 meses que tiene mucho por contar.🐾#GatoDelPenal #Cat #Inpe #Cárcel #Viral pic.twitter.com/WBBo2SVlLw — INPE (@INPEgob) May 6, 2024

La presencia de este felino podría ayudar en el bienestar y la reinserción positiva de los reclusos. De acuerdo con el centro de rehabilitación ‘Harmony Ridge Recovery Center’, en Estados Unidos, la compañía de las mascotas puede reducir el estrés y la ansiedad. Las personas pueden sentirse más relajadas y motivadas por su acompañamiento.