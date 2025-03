Gato que fue abandonado por ser “demasiado cariñoso” tuvo un final feliz

Ravi fue entregado a una clínica veterinaria por su anterior familia, que lo consideraba “demasiado cariñoso”. Foto: @littleguild

En Connecticut, Estados Unidos, un gato llamado Ravi fue entregado a una clínica veterinaria por su anterior familia, que lo consideraba “demasiado cariñoso”. Este hecho ocurrió el 11 de febrero y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El refugio The Little Guild, donde Ravi fue acogido, compartió su historia, generando una abrumadora respuesta del público. Tiffany Lemelin, gerente del refugio, expresó: “Estamos abrumados por la cantidad de personas interesadas en Ravi. Este dulce niño dejó una huella en todos nosotros”.

En pocos días, el video del gato acurrucándose con un trabajador del refugio alcanzó más de 12.6 millones de vistas y más de 100 solicitudes de adopción.

El personal de The Little Guild revisó cuidadosamente cada solicitud de adopción para asegurar que Ravi encontrara un hogar donde fuera querido para siempre. Jennifer Langendoerfer, directora ejecutiva del refugio, describió a Ravi como un gato dulce y sociable que solo busca cariño y compañía.

A pesar de la alta demanda, el refugio recordó que hay muchos otros gatos igual de amorosos esperando una familia. The Little Guild, con más de 60 años de operación sin recurrir a la eutanasia, asegura que todos los animales reciben el cuidado necesario.

Actualmente, Ravi ya encontró un hogar para toda la vida. El pasado 23 de febrero, el refugio de animales compartió a través de una publicación en su cuenta de Instagram que el minino había sido adoptado por una mujer, esto después de realizar varias citas con personas interesadas.

La historia de este peludo ha servido para crear conciencia sobre la importancia de adoptar con responsabilidad y valorar el amor incondicional de los animales. Además, este caso no solo destaca la importancia de la adopción responsable, sino que también resalta el trabajo incansable de refugios como The Little Guild en la protección y cuidado de los animales abandonados.

