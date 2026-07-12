Ilusión tiene una forma única de caminar, pero ya está lista para encontrar una familia

La historia de Ilusión destaca por su vitalidad y rápida adaptación. Foto: Por Amor a Rocky

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Con apenas tres meses de vida, una cachorra llamada Ilusión se ha convertido en el nuevo símbolo de resiliencia dentro de la Fundación Por Amor a Rocky. A pesar de presentar una condición particular en sus extremidades posteriores, la pequeña se encuentra en óptimas condiciones de salud, con exámenes virales negativos, y está lista para ser integrada a un entorno familiar.

Aunque sus patas traseras responden de una manera diferente a lo habitual, esto no le impide correr, jugar ni utilizar el arenero de forma totalmente independiente. Desde la organización señalan que su movilidad no limita su capacidad de dar afecto, demostrando que su bienestar depende únicamente de una oportunidad integral de cuidado.

Proceso de adopción responsable

Debido a su corta edad, el proceso de entrega se manejará inicialmente bajo la modalidad de hogar de paso con proceso de adopción. Esto significa que los adoptantes custodiarán a la felina temporalmente y, una vez cumpla la edad adecuada para su respectiva esterilización, se formalizará el trámite legal y definitivo.

Si desea transformar la vida de esta peludita y considera que su hogar es el adecuado para brindarle el bienestar que requiere, puede iniciar la solicitud de inmediato. El formulario correspondiente está disponible para su descarga en el perfil oficial de Instagram de la fundación: @rockyadopcion.

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