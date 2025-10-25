🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱
25 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Iván Lalinde cuenta la historia de Irene y Abril, las gatas que cambiaron su vida
En entrevista con El Espectador, el presentador y periodista habló de sus gatas, Irene y Abril, de cómo llegaron a su vida y la transformaron por completo, enseñándole nuevas formas de ver el mundo. Irene, una gata sorda que había sido devuelta por cinco familias, es hoy una de sus grandes compañeras.
