Emotiva reacción de una niña al encontrar a su gata con tres recién nacidos

Pearl Downing, madre de dos hijos y residente en Fort Worth, Texas, llevaba un buen rato buscando a Strawberry, la gata embarazada de la familia. La felina, una ragdoll bicolor de dos años, no aparecía por ningún lado. Preocupada, Pearl pidió ayuda a su hija Blossom, de cuatro años, quien decidió revisar su propia habitación.

Al levantar las cobijas de su cama alta, Blossom encontró a Strawberry acurrucada, no sola, sino acompañada por tres gatitos recién nacidos: dos hembras y un macho. Sin perder tiempo, llamó a gritos a su madre, quien trasladó cuidadosamente a la gata y sus crías a la caja que había preparado especialmente para el parto.

Pearl, de 28 años y amante de los animales, vive con 10 gatos y un perro anciano, ya sospechaba que el nacimiento era inminente debido al comportamiento más vocal de Strawberry esa mañana. “Intenté mostrarle varias veces la caja para los gatitos, pero ella tenía otros planes”, contó a la revista People.

Lo más tierno del momento fue la reacción de Blossom, quien no quería separarse de los recién nacidos y le rogó a su madre que los dejara quedarse en su cuarto. “Fue muy conmovedor ver cuánto quería cuidarlos”, dijo Pearl.

Según ella, Strawberry eligió ese lugar por una razón poderosa: la confianza. “Creo que eligió la cama de Blossom porque confía en ella. Es su humana favorita de la casa, y también es la gata favorita de mi hija”, explicó.

Pearl compartió el video del hallazgo en TikTok, donde rápidamente se volvió viral. La grabación acumuló casi cinco millones de vistas y más de 1.400 comentarios de otros amantes de los gatos que contaron experiencias similares. “Los gatos dan a luz donde está su humano de mayor confianza”, comentó un usuario. Otro escribió: “Ella ama y confía mucho en esa niña”.

Por ahora, los gatitos permanecen con su madre en la caja que Pearl preparó, y aún no han empezado a socializar con el resto de la familia. Próximamente, serán bautizados con nombres que comiencen con la letra R.

La madre también compartió un consejo para otros dueños de gatos: “Muevan con cuidado a los gatitos a una caja cómoda, limpien bien el lugar y vigilen que la madre no intente regresar al sitio original”.

Mientras tanto, Blossom sigue tan emocionada como el primer día. “Mi hija apenas tiene 4 años, pero tiene un gran corazón para todos los gatitos y gatos”, concluyó Pearl.

