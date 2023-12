La historia de Blackie y cómo se convirtió en el gato más rico del mundo

(IMAGEN DE REFERENCIA) / Ben Rea dejó toda su fortuna a su querido gato Blackie. Foto: PNGWING y Freepik

Siempre hemos hablado de las familias o personas más ricas, pero ¿alguna vez se había preguntado por los animales más ricos? Esta duda la resolvió en agosto de este año el Guinness World Records.

Ben Rea era un hombre que vivía en Dorney, Buckinghamshire, Inglaterra, junto a sus 15 gatos. Rea, quien coleccionaba y negociaba antigüedades, murió en mayo de 1988 y, a diferencia de dejar su herencia a sus familiares, decidió dejársela a sus animales, específicamente a Blackie. “Ben tenía familia y se negaba a reconocer a su familia en su testamento”, indica el Guinness World Records en su página web.

Al gatito, de quien solo se conoce que era de color negro, le quedaron 7 millones de libras (12,5 millones de dólares) cuando el millonario anticuario murió en 1998. Esa fortuna, hoy en día, equivaldría alrededor de 1,8 millones de libras (32 millones de dólares).

Dicha herencia convirtió oficialmente a Blackie en el gato más rico del mundo, un récord que aún se mantiene en la actualidad. “Ben, el dueño de Blackie, hizo su fortuna comprando y vendiendo antigüedades, lo que le permitió darles a sus gatos la vida mimada que sentía que merecían”, indica Guinness World Records.

Ben repartió el dinero en tres organizaciones benéficas dedicadas al cuidado y protección de los gatos, con la única instrucción de que cuidaran a su mascota hasta su último día. El hombre también dejó una pequeña cantidad de dinero a su jardinero y mecánico, y dejó una casa a su amigo Ken Randolph. “Curiosamente, el hecho de que el dinero se dejara a las organizaciones benéficas y no directamente a Blackie es la razón por la que el récord sigue activo”, agrega la organización.

Se desconoce qué pasó con Blackie tras la muerte de Ben, y si aún sigue vivo, un hecho muy poco probable. Cabe resaltar que el gato más longevo de la historia fue Creme Puff, un felino estadounidense que vivió 38 años y 3 días.

El récord de Blackie sí está respaldado por Guinness World Records, contrario del supuesto récord de Gunther, el perro más rico del mundo que recibió 40 millones de libras (65 millones de dólares) cuando su dueña, la condesa Karlotta Liebenstein, murió.

Todos quedaron fascinados por esta historia e incluso se incluyó en el libro de 1998, sin embargo, un año después, un portavoz de Guinness World Records declaró que no había pruebas suficientes que respaldaran las afirmaciones sobre la riqueza de Gunther y que ya no se le reconocía como poseedor del récord.

Según un informe de All About Cats, estas son las mascotas más ricas e influyentes del mundo. Este estudio se realizó al analizar los Instagram de las mascotas con más seguidores, me gusta y tasas de participación.

1. Gunter VI.

La mascota más rica del mundo es un pastor alemán conocido como Gunther VI. Su fortuna asciende a los $500 millones de dólares.

2. Nala.

El segundo lugar es para Nala Cat con un patrimonio neto de 100 millones de dólares.

3. Olivia Benson.

El tercer puesto es para Olivia Benson, una de las tres gatas de Taylor Swift. La mascota tiene un patrimonio neto de 97 millones de dólares.

4. Sadie, Sunny, Lauren, Layla y Luke.

Los perros de Oprah Winfrey, cada uno de los cuales tiene su propio fondo fiduciario y, como colectivo, heredarán 30 millones de dólares cuando la mujer fallezca.

5. Jiffpom.

Con alrededor de 10 millones de seguidores en Instagram, este perro tiene una fortuna de $25 millones de dólares.

