La historia de Dundee, el gato que unió a toda una comunidad en Estados Unidos

El gato Dundee tiene una afección de tiroides y necesita medicación todos los días. Foto: Facebook: Butte County Fires, Accidents, Crimes

Dundee, un gato de ocho años, logró unir a toda una comunidad en Paradise, California, Estados Unidos. ¿Cómo lo hizo?

La historia comenzó el pasado 28 de febrero cuando Susie Heffernan regresaba del veterinario con su apreciado Dundee. La mujer, como siempre lo hace, paró a comprar la comida de su felino en una tienda para mascotas.

Se aseguró de que Dundee estuviera bien en su guacal, dejó asegurado el asiento del pasajero, cerró la camioneta con llave y entró corriendo a la tienda de mascotas, ubicada en Tractor Supply.

Heffernan se demoró menos de 10 minutos haciendo la compra, pues no quería dejar tanto tiempo solo a Dundee, pero, al salir, se llevó una gran sorpresa: ni su camioneta blanca ni su mascota estaban.

“Salí y no vi el camión. Pensé: ‘Dios mío, fue aquí mismo; no es que yo esté siendo olvidadizo. Me di cuenta de que ya no estaba”, aseguró Heffernan en una entrevista con The Guardian.

Los videos de una tienda cercana revelaron que una persona, de quien se desconoce la identidad, robó la camioneta blanca y todo lo que había en su interior, entre estos, a Dundee.

Para la mujer, lo menos importante en ese momento era su vehículo, ella estaba preocupada por la salud y seguridad de su fiel compañero de cuatro patas, pues, como contó después, Dundee tiene una afección de tiroides y necesita medicación todos los días.

Al ver su desespero, toda la comunidad se unió y empezó a buscarlo por los alrededores.

Para Heffernan, su gatito Dundee es lo más importante en su vida. Ella lo rescató en 2018. Y ese mismo año, solo que unos meses después, los dos sobrevivieron al incendio Camp, catalogado como uno de los incendios más letales en la historia de California.

Tras el incendio, la mujer perdió su casa, su granero, cientos de hectáreas y lo único que le quedó fue Dundee, un gato que rápidamente se convirtió en su única familia.

La mujer no podía creer que un incendio de esa magnitud no los hubiera separado, pero sí un robo.

El robo de Dundee empezó a tomar cada vez más fuerza y las personas se seguían uniendo en la búsqueda. Tanto fue así que, al día siguiente, 29 de febrero, la policía recuperó la camioneta blanca a unos 20 kilómetros, en la ciudad de Chico, pero no había señales del felino.

Esto motivó a que más personas se unieran: empezaron a repartir folletos, a publicar en redes sociales, a buscar en la zona donde fue encontrado el vehículo, entre otras acciones.

“Solo devuélveme el gato, los carros se pueden reemplazar”.

A medida que pasaban los días, aumentaba la angustia de la mujer: gran parte de la ciudad estaba bajo aviso de una tormenta de nieve. Pero todo cambió el sábado 2 de marzo cuando recibió una llamada anónima de alguien que decía tener a su mascota.

Sin saber si era cierto, Heffernan le entregó los 500 dólares (casi 2 millones de pesos) de recompensa, más una propina de 100 dólares (casi 400.000 pesos), y horas después, el gatito fue regresado con su dueña original.

Tan pronto llegó, Heffernan empezó a llorar de la felicidad y agradeció a todas las personas de la comunidad que se unieron a su búsqueda.

Dundee llegó un poco más enfermo y delgado a casa. Su dueña lo llevó al veterinario y, actualmente, se está recuperando. “Hay algo acerca de la gente: simplemente se unen y están ahí para ayudarte. No puedo ni imaginar las horas que estas personas, que nunca conoceré, dedicaron a buscar a mi gato. Es muy apreciado”, finalizó por decir la mujer.

Dundee nunca lo sabrá, pero su historia unió a cientos de personas que velan por el cuidado y la protección de los animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com