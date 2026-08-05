La histórica audición de más de 150 gatos negros en Hollywood: le contamos qué pasó

El fotógrafo Ralph Crane inmortalizó este curioso casting para la revista LIFE. Foto: Ralph Crane / LIFE Magazine

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En noviembre de 1961, los estudios de Hollywood presenciaron un despliegue poco habitual, más de 150 gatos negros, acompañados por sus dueños, formaron una extensa fila tras responder a un anuncio de prensa.

La convocatoria buscaba encontrar al felino ideal para protagonizar El gato negro, segmento de la película de terror Tales of Terror, dirigida por Roger Corman e inspirada en los relatos de Edgar Allan Poe.

El proceso de selección fue riguroso y estuvo enfocado estrictamente en la apariencia física de los animales. La producción descartó de inmediato a cualquier ejemplar que presentara manchas, patas o hocico de color blanco, pues el guion requería un animal completamente negro.

Al final, los cineastas eligieron a varios felinos de aspecto similar para alternarse el papel durante el rodaje y compartir pantalla con las estrellas del género, Vincent Price y Peter Lorre.

El legendario fotógrafo Ralph Crane inmortalizó este momento para la revista LIFE. Sus imágenes convirtieron un casting cotidiano en un hito de la cultura pop y demuestran que, en la época dorada del cine, hasta los felinos debieron hacer fila para conquistar la pantalla grande.

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