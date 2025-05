Lady Tabares despide a Manchas, la gata que le salvó la vida hace 19 años

En un emotivo mensaje publicado en redes sociales, la actriz describió la mezcla de tristeza y culpa que la embarga tras la muerte de su gata. Foto: @ladylavendedoraderosasoficial

La actriz Lady Tabares, recordada por su emblemático papel en la película colombiana La vendedora de rosas y más recientemente por su participación en el reality “La casa de los famosos Colombia”, compartió con sus seguidores una noticia que ha conmovido a muchos: el fallecimiento de su gata Manchas, quien la acompañó por casi veinte años y fue, según sus propias palabras, un pilar emocional muy importante en los momentos más oscuros de su vida.

La partida de Manchas ocurrió mientras Lady aún se encontraba aislada dentro del programa televisivo, sin contacto con el mundo exterior. Fue solo después de su eliminación, el pasado 27 de abril, que se enteró de la muerte de su inseparable compañera peluda. En un emotivo mensaje publicado en redes sociales, la actriz describió la mezcla de tristeza y culpa que la embarga: “La partida de Manchas en mi ausencia me deja con gran amargura y desolación. Al momento de partir la besé y justo le dije: ‘Mi viejita, espérame, perdóname, no quiero irme sin recordarte que te amo con mi vida‘”.

De acuerdo con Tabares, Manchas no fue una simple mascota. Durante su paso por la cárcel, donde cumplió una condena de 26 años y 6 meses, la gata jugó un papel determinante. En una entrevista radial con “El Mañanero” de La Mega, la actriz reveló que Manchas literalmente le salvó la vida. En un intento de suicidio, y cuando todo parecía perdido, la inusual reacción del animal alertó a los guardias penitenciarios: “Decidí hacerlo con las sábanas y la gata empezó a desesperarse, saltó a una repisa y comenzó a rasgarlas”. Esa intervención felina fue suficiente para detener el acto y pedir ayuda.

El vínculo entre ambas se forjó en ese entorno hostil y perduró incluso después de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenara en 2006 que Manchas fuera enviada al hogar de Lady. Desde entonces, la gata fue mucho más que una mascota: fue una constante en su vida, su apoyo emocional, su compañía silenciosa e incondicional.

Durante su estancia en “La casa de los famosos”, Lady también habló abiertamente del amor que siente por sus gatos, describiéndolos como su “familia”. En varias dinámicas dentro del programa, compartió con sus compañeros cuánto los extrañaba, especialmente a Manchas. “Mis gatos son mi todo”, dijo en una ocasión.

Tras su salida del reality, Lady realizó una transmisión en vivo en la que, entre lágrimas, se despidió de Manchas. “Se me fue, se me fue Manchas, familia. Yo creo que me la mató la soledad. De pronto creyó que la abandoné o no sé”, expresó.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, condolencias y cariño hacia la actriz: “Lamento mucho tu pérdida, Lady”, “Fuerzas, mi Lady, Manchas estará muy bien en el paraíso de los animalitos”, fueron algunas de las expresiones de solidaridad que recibió en sus publicaciones.

La historia de Manchas no es solo la de un animal querido, sino la de un vínculo que desafió el encierro, el dolor y la adversidad.

