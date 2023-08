Las razones por las que es malo que los gatos usen el inodoro o taza del baño

Los felinos adoran mantener limpios los espacios en donde eliminan sus deshechos. Foto: Unsplash

Varios propietarios de animales buscan enseñar a sus felinos a utilizar el inodoro debido a que, si ellos utilizaran estos aparatos (y bajaran la cisterna), los dueños podrían evitar la limpieza de la caja de arena. Según el portal Daily Paws, esta tendencia comenzó a ganar popularidad a partir de 2011, cuando apareció un kit para entrenar felinos para ir al baño en el reality de televisión Shark Tank.

No obstante, La Humane Society of the United States o HSUS, organización de Estados Unidos centrada en el bienestar de los animales, le comentó a The Dodo que los gatos han evolucionado para preferir eliminar sus heces en sustancias similares a la arena, en donde pueden escarbar y esconder sus residuos.

Lo anterior se debe a que los felinos adoran mantener limpios los espacios en donde eliminan sus deshechos. Además, ellos tienen una preferencia al realizar sus necesidades en un lugar en donde se sientan seguros.

“Lo mejor para la salud de su gato es que usted pueda recrear el ambiente ideal en su casa, para permitir que ella practique sus comportamientos naturales lo más parecido posible a lo que ella haría en un espacio natural”, afirmó la médica veterinaria Rachel Barrack, para The Dodo.

Esta práctica puede interferir en el comportamiento natural de los gatos, motivo por el cual puede volverse estresante para ellos. Del mismo modo, esto puede generar accidentes, como el hecho de caer en la taza del inodoro, lo que podría terminar siendo traumático para los animales.

Por último, realizar las deposiciones en la arena puede ser esencial para poder examinar y ver la calidad del popó y la orina de los felinos, lo que puede develar su estado de salud.

Ni siquiera las razas de gatos más longevas pueden escapar de la prueba del tiempo, por lo que todos los felinos comienzan a experimentar cambios físicos y mentales después de cierto período en su vida.

La médica veterinaria Natalia Acosta, en conversación con La Red Zoocial, asegura que uno de los signos principales de la vejez en gatos es que su actividad física comienza a disminuir bastante. “En felinos es difícil determinar cuándo se están volviendo ancianos, porque ellos no son tan activos como los perros”, explica la experta.

Del mismo modo, una señal clara de envejecimiento es la aparición de canas, al igual que en los humanos. “Le comienzan a salir pelos blancos en los ojos y en la boca”, agrega Acosta. Estos cabellos surgen debido a que las células del pelo encargadas de darle color, poco a poco, van perdiendo fuerza y vitalidad. No obstante, este también puede ser un indicador de enfermedades físicas y psicológicas en gatos jóvenes.

Por último, la veterinaria afirma que los felinos suelen perder el apetito. Es probable que los propietarios noten que sus gatos no se están alimentando tanto como antes. Del mismo modo, infecciones en las encías o el desgaste de los dientes, pueden provocar que los mininos no quieran comer tan seguido. “En los exámenes comienzan a verse parámetros mucho más elevados que otros”, finaliza por decir Natalia Acosta.

Otros síntomas de la vejez en gatos son: aumento de la micción o sed, rigidez, cojera o dificultad para levantarse y, en algunos casos, pueden mostrarse desorientados o ansiosos.

La esperanza de vida de los gatos y su posterior envejecimiento dependen, en su gran mayoría, de los factores del entorno. Entre las condiciones que influyen de forma positiva en extender la vida de los felinos se encuentra el hecho de cuidarlos y mantenerlos en la mayor medida posible dentro del hogar. En el exterior, se exponen a una constante cantidad de riesgos. Por ejemplo, los parásitos, las enfermedades infecciosas y los traumas. Esta es la razón por la cual la esperanza de vida media de un gato callejero puede estar entre los 12 y 14 años, mientras que los felinos domésticos pueden llegar hasta los 20 años.

Las peleas entre ellos también pueden acortar su vida. La médica veterinaria Paula Muñoz, en conversación con La Red Zoocial, indica que varios gatos adquieren enfermedades virales, como el sida o la leucemia por heridas o mordidas ocasionadas por batallas entre ellos.

Las razas mixtas podrían verse afectadas con menor frecuencia por enfermedades hereditarias que los felinos de raza pura. No obstante, algunos gatos tienen una mayor expectativa de vida. A continuación, la lista de felinos que más pueden vivir, según información de los portales HillsPet y PetMD.

Azul ruso: tiene una expectativa de vida de entre 15 y 20 años.

Siamés: tiene una expectativa de vida de entre 15 y 20 años.

Maine coon: tiene una expectativa de vida de entre 10 y 13 años.

Curl americano: tiene una expectativa de vida de entre 9 y 13 años.

Esfinge: tiene una expectativa de vida de entre 8 y 14 años.

Savannah: tiene una expectativa de vida de entre 8 y 13 años.

Persa: tiene una expectativa de vida de entre 8 y 11 años.

