¿Le demuestra cariño a su gato con abrazos? Los expertos advierten por qué debería evitarlo

Para fortalecer la relación sin abrumarlos, se sugieren actividades orientadas al acicalamiento social y al respeto del territorio. Foto: Pexels

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Demostrar cariño a las mascotas mediante abrazos o besos es una práctica habitual en la convivencia diaria. Sin embargo, en el caso de los felinos, este tipo de demostraciones físicas no siempre se interpreta como un gesto de afecto, sino como una amenaza a su espacio y autonomía.

Especialistas en salud y comportamiento animal advierten que el abrazo es una conducta predominantemente primate. Para una especie sensible como el gato, verse envuelto fuertemente entre los brazos de una persona suele generar una sensación de atrapamiento que limita su capacidad natural de escape ante un posible peligro.

El Dr. W. Chris Hummel, veterinario de Lovet Pet Health Care, explica que la necesidad de control sobre el entorno es fundamental para estos animales. Cuando pierden la posibilidad de desplazarse libremente, se desencadenan respuestas automáticas de estrés o incomodidad, independientemente del nivel de confianza que exista con el cuidador.

El malestar ante un abrazo puede manifestarse de formas sutiles o directas. Entre las señales más comunes de que un gato desea más espacio se encuentran los movimientos bruscos o retorcimientos para liberarse, el movimiento constante o agitación de la cola, así como bufidos, zarpazos o mordiscos como respuesta defensiva.

Insistir en contener al animal en contra de su voluntad deteriora progresivamente la confianza. Con el tiempo, la falta de respeto a sus límites físicos provoca que el felino comience a evitar la interacción diaria o adopte conductas evasivas al notar la presencia de sus cuidadores.

Un estudio publicado por Cell Press determinó que los gatos desarrollan hacia sus cuidadores patrones de apego similares a los que tienen con sus madres biológicas. Por ello, responder a sus necesidades afectivas requiere adaptar el lenguaje a su propia biología.

Para fortalecer la relación sin abrumarlos, se sugieren actividades orientadas al acicalamiento social y al respeto del territorio, tales como el cepillado suave y controlado, los rascados ligeros en la zona del cuello y detrás de las orejas, las sesiones periódicas de juego adaptadas a su nivel de energía y la coexistencia pasiva, permitiendo que el gato comparta la misma habitación a su propia distancia.

La ausencia de gusto por el contacto físico estrecho no implica una falta de afecto. Cada felino posee un temperamento único; mientras que razas de naturaleza dócil como los Ragdoll suelen tolerar mejor el manejo, la gran mayoría expresa su lealtad y confianza mediante la simple compañía y la permanencia voluntaria cerca de su entorno familiar.

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