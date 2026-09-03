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Leonina vivía en un estadio e iba a dar a luz; sin saberlo, un hincha le cambiaría la vida

El primer encuentro ocurrió durante un partido, cuando la gata se acercó al espectador y mostró una actitud inusualmente afectuosa.

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03 de septiembre de 2026 - 09:00 p. m.
Tras descartar cualquier complicación de salud adicional, el ciudadano completó el proceso de adopción formal.
Tras descartar cualquier complicación de salud adicional, el ciudadano completó el proceso de adopción formal.
Foto: Pulso latam
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Lo que prometía ser una jornada deportiva habitual en el estadio del Club Remo se convirtió en el inicio de una historia de adopción para un aficionado local y una gatita callejera, ahora bautizada como Leonina.

El primer encuentro ocurrió durante un partido, cuando la gata se acercó al espectador y mostró una actitud inusualmente afectuosa. Tras convivir con ella durante el encuentro y tomarse algunas fotografías, el hombre notó que el animal presentaba las mamas inflamadas.

Ante la sospecha de que la gata pudiera estar amamantando a una camada oculta en las instalaciones del recinto, el asistente decidió no retirarla del lugar para no separar a la madre de sus crías.

Días más tarde, el hincha regresó a las inmediaciones del estadio para verificar el estado del animal. Al encontrarla nuevamente sola y sin indicios de pequeños a su cargo, tomó la decisión de rescatarla y trasladarla a un centro veterinario.

Durante la revisión médica, el especialista determinó que las mamas hinchadas no se debían a un periodo de lactancia activo, sino a un embarazo que no llegó a término.

Tras descartar cualquier complicación de salud adicional, el ciudadano completó el proceso de adopción formal. Leonina habita actualmente con su nueva familia, donde recibe la atención médica y los cuidados necesarios para su bienestar.

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