Leonina vivía en un estadio e iba a dar a luz; sin saberlo, un hincha le cambiaría la vida

Tras descartar cualquier complicación de salud adicional, el ciudadano completó el proceso de adopción formal. Foto: Pulso latam

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Lo que prometía ser una jornada deportiva habitual en el estadio del Club Remo se convirtió en el inicio de una historia de adopción para un aficionado local y una gatita callejera, ahora bautizada como Leonina.

El primer encuentro ocurrió durante un partido, cuando la gata se acercó al espectador y mostró una actitud inusualmente afectuosa. Tras convivir con ella durante el encuentro y tomarse algunas fotografías, el hombre notó que el animal presentaba las mamas inflamadas.

Ante la sospecha de que la gata pudiera estar amamantando a una camada oculta en las instalaciones del recinto, el asistente decidió no retirarla del lugar para no separar a la madre de sus crías.

Días más tarde, el hincha regresó a las inmediaciones del estadio para verificar el estado del animal. Al encontrarla nuevamente sola y sin indicios de pequeños a su cargo, tomó la decisión de rescatarla y trasladarla a un centro veterinario.

Durante la revisión médica, el especialista determinó que las mamas hinchadas no se debían a un periodo de lactancia activo, sino a un embarazo que no llegó a término.

Tras descartar cualquier complicación de salud adicional, el ciudadano completó el proceso de adopción formal. Leonina habita actualmente con su nueva familia, donde recibe la atención médica y los cuidados necesarios para su bienestar.

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