Lugares a los que no debería llevar a su gato

Casas con otras mascotas reactivas: si bien algunos gatos y perros pueden convivir en armonía, no todos los animales están acostumbrados o son amigables con una mascota extraña. Llevar a su felino a la casa de alguien que tiene un perro o un gato agresivo o inquieto puede ser muy estresante para él, incluso peligroso. Asegúrese de que tanto su gato como la otra mascota esté cómoda con la presencia del otro antes de hacer una visita conjunta.

Vehículos sin las medidas correspondientes: llevar a su gato en un carro o en bus sin las medidas adecuadas no solo es peligroso para él, sino también para usted y los demás ocupantes del vehículo. El gato podría moverse libremente y distraer al conductor o ponerse en peligro si el auto frena de repente. Para transportar a su animal sin inconvenientes debe acostumbrarlo antes al transportín y al movimiento, portar su carné de vacunas, llevarlo en un guacal adecuado, llevar su identificación y otras medidas necesarias para que el trayecto no se salga de control.

Zonas con acceso libre a exteriores o espacios no cercados: a diferencia de los perros, muchos felinos no tienen la misma seguridad en un entorno abierto, y pueden asustarse fácilmente o huir si no están acostumbrados al lugar. Además, hay un mayor riesgo de que se pierdan o sufran algún accidente.