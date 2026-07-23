Luli Pascualina sobrevivió 23 días bajo los escombros tras terremoto en Venezuela

Equipos de emergencia mantienen las inspecciones entre los edificios colapsados tras el terremoto del pasado 24 de junio. Foto: Daniel Echeverría

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Un equipo de emergencia rescató con vida a una gata llamada Luli Pascualina, la cual permaneció 23 días atrapada bajo las ruinas del Bloque 3 de la Páez, en Catia La Mar, tras el doble terremoto del pasado 24 de junio en el estado La Guaira en Venezuela.

El hallazgo se produjo durante la madrugada del 17 de julio, cuando los maullidos del animal alertaron a los socorristas. Para concretar la extracción, se ejecutó un operativo de tres horas en el que coordinaron esfuerzos la brigada BRIA de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Cuerpo de Bomberos de PDVSA y técnicos de control de emergencias.

Diagnóstico e impacto

Pese a permanecer cautiva durante más de tres semanas en la estructura colapsada, las evaluaciones médicas indicaron que la gata no presenta lesiones físicas de gravedad. Inmediatamente después del rescate, fue trasladada a un punto de atención veterinaria para ser hidratada y estabilizada antes de reencontrarse con sus cuidadores.

Las imágenes de la extracción, registradas por el reportero gráfico Daniel Echeverría, se difundieron ampliamente en plataformas digitales. Para los equipos de búsqueda, este hallazgo representa un impulso en medio de las labores de rastreo en La Guaira, zona seriamente afectada por sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado un saldo provisional de más de 5.000 fallecidos y miles de personas desaparecidas.

El caso de Luli Pascualina se suma al de otros animales rescatados en la región durante las labores rutinarias de inspección. Socorristas que participan en los despliegues reiteraron la necesidad de mantener el apoyo humanitario y técnico en toda la franja costera, donde continúan los trabajos de remoción de materiales y asistencia a los damnificados.

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