Mujer revisó el armario por un extraño sonido: esto fue lo que encontró

Lo que comenzó como un ruido extraño en la cocina terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Rachel Teague, de 27 años, escuchó sonidos sospechosos saliendo de su alacena y, al asomarse, encontró a su gato Oliver tratando de abrir una bolsa de comida para gatos. El video del momento fue publicado en TikTok y ya acumula más de 1.3 millones de visualizaciones.

Teague relató que apenas escuchó los ruidos sospechó que su gato era el responsable, pues no era la primera vez que intentaba perforar bolsas para acceder al alimento. Esta vez, Oliver había logrado meterse en el armario y estaba hurgando el nuevo saco de concentrado que le habían comprado.

“Solo me reí porque no estaba logrando mucho, y me encanta cuando maúlla como si se estuviera defendiendo”, contó la joven a Newsweek. Agregó que están intentando cambiar su dieta porque tiene algo de sobrepeso, pero su apetito suele ganar la batalla.

Según Teague, estas travesuras ya se han vuelto parte de la rutina diaria, y decidió grabar el momento en que lo encontró dentro del armario. El video fue compartido en su cuenta de TikTok (@rach.teague) y generó una oleada de comentarios y reacciones.

Usuarios de la plataforma no tardaron en solidarizarse con Oliver, muchos con humor: “Denle más comida, es solo un bebé”, escribió uno. Otro comentó: “No oí ningún ruido, él es inocente”. Y un tercero bromeó: “Solo estaba leyendo la etiqueta del empaque”.

Aunque la popularidad del clip tomó por sorpresa a Teague, no es la primera vez que Oliver recibe cariño en redes. “Me encanta compartir a nuestro dulce y gordito gato con otros amantes de los gatos”, dijo.

Oliver, aunque no ha tenido éxito en su intento de romper la dieta, ha logrado algo más: convertirse en el gato más simpático del día en TikTok.

