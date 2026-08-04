Ni independientes ni de bajo mantenimiento: mitos sobre los gatos que debe dejar de creer

La facilidad de los gatos para adaptarse a espacios reducidos y departamentos los convierte en una alternativa ideal para personas que viven solas. Foto: Pexels

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En la capital colombiana, la dinámica de los hogares y la relación con los animales de compañía atraviesa una transformación notable. De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 40,2 % de los hogares en Bogotá reporta tener una mascota.

Si bien los perros continúan liderando la preferencia con un 65,8 %, los gatos ganan un terreno cada vez más sólido al estar presentes en el 43,7 % de estas viviendas. El fenómeno no es exclusivo de la capital, en todo el territorio nacional se estima que alrededor de 2,7 millones de familias comparten su vida con un felino.

A propósito del Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, la comunidad académica y médica hace un llamado a reevaluar la concepción tradicional sobre estas mascotas. La idea de que los felinos son animales completamente independientes y de bajo mantenimiento ha quedado relegada al pasado.

Marilym Mosquera Garzón, médica veterinaria y docente del Programa de Medicina Veterinaria de UNIAGRARIA, destaca que los gatos se han consolidado como uno de los animales de compañía con mayor crecimiento en las zonas urbanas, impulsados por los avances en la medicina felina, la comprensión de su comportamiento y los cambios socioafectivos en el estilo de vida moderno.

El auge de la población felina responde directamente a dinámicas demográficas y sociales. La facilidad de los gatos para adaptarse a espacios reducidos y departamentos los convierte en una alternativa ideal para personas que viven solas o familias urbanas.

A esto se suma el impacto positivo que generan en el bienestar emocional, dado que diversos estudios respaldan cómo la convivencia con estos animales contribuye a mitigar la sensación de soledad y a elevar la calidad de vida de sus cuidadores.

De igual forma, el fortalecimiento de la medicina especializada y las campañas de educación en tenencia responsable han brindado mayor confianza a los ciudadanos para integrar a un gato como un miembro más del núcleo familiar.

Pese a estos progresos en el ámbito científico y social, persisten falsos mitos que atentan contra la salud y seguridad de estos animales. La creencia popular de que no requieren atenciones constantes contrasta con la realidad de su total dependencia hacia los cuidadores para garantizarles nutrición equilibrada, esquemas de vacunación, desparasitación y enriquecimiento ambiental.

Asimismo, el mito de que siempre caen de pie enmascara los graves riesgos de fracturas y traumatismos asociados a caídas desde ventanas y balcones. En materia nutricional, la costumbre de ofrecerles leche resulta perjudicial, puesto que la mayoría de los gatos adultos son intolerantes a la lactosa, siendo el agua fresca la única fuente de hidratación idónea.

Garantizar una tenencia responsable abarca compromisos integrales que van más allá del afecto. Los especialistas enfatizan la importancia de mantener controles veterinarios periódicos, esquemas de vacunación al día y una dieta formulada según la edad del animal.

A nivel doméstico, es crucial mantener la higiene de la caja de arena y ofrecer herramientas de enriquecimiento como rascadores, juguetes y zonas elevadas que respeten su conducta natural.

Por otro lado, la esterilización se posiciona como una medida fundamental para prevenir enfermedades y evitar la reproducción no controlada, mientras que mantener a los gatos dentro del hogar o en espacios protegidos reduce drásticamente el riesgo de accidentes, contagios y el impacto sobre la fauna silvestre local.

Frente al componente de salud pública y prevención de zoonosis, los expertos son enfáticos en aclarar que los gatos no representan un riesgo para la comunidad siempre que cuenten con atención médica y condiciones de higiene adecuadas.

En el caso de la toxoplasmosis, frecuentemente malinterpretada, la principal fuente de transmisión humana es el consumo de carnes crudas o mal cocidas y alimentos contaminados, más no el contacto directo con el felino; un manejo limpio de las excretas y el lavado de manos bastan para minimizar los riesgos. R

especto a otras patologías como la enfermedad por arañazo de gato, la tiña o los parásitos intestinales, la vacunación periódica y la desparasitación se reafirman como las herramientas definitivas para asegurar una convivencia saludable y armónica en el hogar.

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