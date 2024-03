No deje a su gato solo en casa, sin antes saber esto

Aunque físicamente no le ocurra nada a un gato al quedarse solo, ello sí puede tener consecuencias en su salud emocional. Foto: pixabay

Dejar a los gatos solos en casa por un corto tiempo no es un problema, este es un entorno conocido y seguro para ellos. No obstante, antes dejar a un felino solo durante un par de horas, se deben atender algunas cosas, especialmente para que no le falte nada durante la ausencia de su tutor.

Estas son las principales recomendaciones:

Dejar suficiente agua y alimento. Una opción es dejar varios cuencos con comida y bebida. Otra es colocar un dispensador automático que distribuya el alimento a la hora elegida.

Cambiar la arena de las bandejas sanitarias antes de partir.

No dejar nada peligroso a su alcance como medicamentos, detergentes, etc. Además, procurar que no haya cables sueltos que le llamen la atención. Los gatos son muy curiosos, y sin vigilancia puede resultar peligroso.

Dejar rascadores y juguetes para que el gato se entretenga. Arañar es una práctica que a los gatos les encanta y que nunca les aburre. Para evitar que utilicen otros objetos (como las cortinas o el sofá), se han creado los rascadores para gatos.

Dejar bien cerradas las ventanas y todas las posibles salidas, para evitar que se escape durante la ausencia de su cuidador.

¿Cuánto tiempo se puede dejar a un gato solo en casa?

Los felinos que están en edades tempranas, es decir, los cachorros, requieren de mayor acompañamiento y cuidado que los que son adultos. La Sociedad Progresiva de Bienestar Animal (PAWS, por sus siglas en inglés), afirma que se deben supervisar de forma cuidadosa las interacciones de los felinos en sus primeros años de edad, ya sea con otras personas o animales del hogar, para poder lograr acoplarlos de forma efectiva a su nueva casa.

Según Hillspet, los gatos que ya están acostumbrados al hogar por un período de varios meses pueden estar tranquilos si permanecen 7 u 8 horas sin compañía. No obstante, dejarlos más tiempo en soledad puede ponerlos aburridos, solitarios o estresados. De hecho, uno de los motivos principales de la tristeza en los felinos suele ser la soledad excesiva. Esto puede reflejarse en cambios de apetito, agresión o irritabilidad poco común y niveles de energía bajos.

De acuerdo con Fredy Manrique, veterinario y máster en etología clínica y bienestar animal de la Universidad Complutense de Madrid, lo recomendable es dejar al animal al cuidado de alguien “debido a que pueden darse episodios de ansiedad que desemboca en comportamientos destructivos, eliminación inadecuada o vocalización (ladridos o maullidos) de forma persistente. Además, esto genera estrés severo que ocasiona problemas graves no solo conductuales, sino orgánicos”, explica Manrique a La Red Zoocial.

Sería un error pensar que, por su carácter independiente, los gatos no pueden sufrir ansiedad por separación cuando se les deja solos en casa. Por tanto, aunque físicamente no le ocurra nada a un gato al quedarse solo, ello sí puede tener consecuencias en su salud emocional.

