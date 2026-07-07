Pocahontas camina en dos patas pero está lista para recibir el amor de una familia

Si usted cree que el amor va más allá de cualquier discapacidad, el formulario de adopción de Pocahontas ya está disponible en @rockyadopcion. Foto: Por amor a Rocky

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fundación Por Amor a Rocky publicó el caso de Pocahontas, una gatita de apenas un año que, a pesar de las dificultades físicas que ha enfrentado, se encuentra lista para ser adoptada por una familia que valore su deseo de vivir.

Pocahontas vivía originalmente en el Polideportivo de Santa Marta, donde la atacó un perro, lo que le provocó una grave fractura de columna. Tras una intervención quirúrgica que no obtuvo los resultados esperados, la felina fue recibida por la organización con el objetivo de brindarle una segunda oportunidad.

Aunque la movilidad en sus extremidades traseras no pudo ser recuperada, ya que el equipo médico decidió retirarle un implante que le causaba dolor, el animal ha recuperado por completo su bienestar y alegría.

A diferencia de otros casos de trauma espinal, Pocahontas destaca por su autonomía y excelente estado de salud general. Con tan solo un año ya se encuentra esterilizada, es negativa a leucemia e inmunodeficiencia felina, realiza sus necesidades fisiológicas por sí misma y convive en perfecta armonía con otros de su especie.

Los voceros de la fundación enfatizan que Pocahontas no busca compasión por su condición, sino un hogar que reconozca sus virtudes, las cuales se traducen en compañía incondicional, afecto y una gran vitalidad.

Su historia demuestra que el amor y el compromiso van mucho más allá de cualquier limitación física. Si usted considera que el afecto vale más que cualquier discapacidad y desea postularse como su adoptante, puede descargar el formulario de solicitud directamente en el perfil de Instagram @rockyadopcion para iniciar el proceso y brindarle el hogar que tanto anhela.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱