¿Por qué 19 gatos callejeros podrán vivir para siempre en el palacio presidencial de México?

Frida y Jazz son algunos de los gatitos que fueron reconocidos como "activos fijos vivos" por el gobierno mexicano. Foto: Facebook: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

En un hecho histórico, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró como “activos fijos vivos” a los 19 gatos callejeros que viven libremente en el Palacio Nacional de México, uno de los edificios más emblemáticos e importantes del país. Estos gatitos son los primeros animales en México en recibir semejante título.

Normalmente, el término “activos fijos” se emplea en bienes inmuebles y muebles, pero al aplicarlo a los gatitos, el gobierno de López Obrador obligó a que una parte del presupuesto nacional se destine solamente a la alimentación y cuidado de estos animales por el resto de sus vidas, incluso, después de que el presidente deje su cargo.

“Los gatos son ahora un símbolo de Palacio Nacional. Así como entendemos este mundo, yo no entendería el Palacio Nacional sin la presencia de estos gatos. Tenemos que asegurarnos de que se cuide a los gatos”, dijo Adriana Castillo Román, directora general de Palacio Nacional y Conservación del Patrimonio Cultural, a The Associated Press.

Aria, Bowie, Coco, Leona, Panza, Nube, Jazz, Rufino, Leona, Yema, Balam, Ollin, Kinich, Topacio y otros gatitos merodean libremente por los jardines del palacio y hasta aparecen en algunas conferencias de prensas televisadas.

Es un misterio cómo estos peludos llegaron al palacio, pero el personal sospecha que se metieron por una pequeña grieta que tiene una de las puertas principales del viejo edificio.

Cuando López Obrador asumió el cargo en 2018, aseguró que él no dominaba el palacio, sino que los dueños y reyes eran los gatitos. Incluso, tuvo que hacer un llamado de atención a los periodistas y visitantes para que dejaran de alimentarlos, pues algunos estaban “engordando mucho”.

Felicita a los #GatitosDePalacio hoy en el #DíaInternacionalDelGato 😺 y comenta con fotos de tus michis. 🐈‍⬛🐈😻 Publicada por Hacienda es Patrimonio Cultural en Lunes, 8 de agosto de 2022

El personal del palacio trabajó con los expertos médicos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para vacunar, esterilizar e instalar chips a los gatos. También, les construyeron pequeñas casas y estaciones de alimentación alrededor de los jardines.

Incluso, contrataron a un veterinario (Jesús Arias) para que se hiciera cargo del cuidado y bienestar de los felinos. “Tienen acceso a todas las partes del palacio, por lo que asisten a reuniones, entrevistas y deambulan ante la cámara”, explicó Jesús Arias, el veterinario del palacio, a The Associated Press.

¿#SabíasQue tenemos una población de 17 #GatitosDePalacio? Todos tienen nombre, están esterilizados y cuidados por un médico veterinario experto. ¡Los queremos mucho! #Miau Publicada por Hacienda es Patrimonio Cultural en Jueves, 5 de noviembre de 2020

Construido sobre las ruinas de las Nuevas Casas de Moctezuma Xocoyotzin, el Palacio Nacional ha sido la sede del poder y de la soberanía del pueblo mexicano desde el siglo XVI.

"Lamentamos el fallecimiento del gatito de #PalacioNacional conocido como Gruñón o Gandalla. Tenía más de 10 años y... Publicada por Hacienda es Patrimonio Cultural en Miércoles, 3 de julio de 2019

Algunas organizaciones animalistas, como PETA, reconocieron la labor del mandatario, pero le recordaron que es importante que la lucha por proteger a todos los animales en México continúe.

“La compasión de AMLO (López Obrador) hacia los gatos nos recuerda que cada uno de los que están en la calle merece un hogar amoroso y que esterilizarlos es la mejor manera de evitar que más animales tengan que luchar para sobrevivir”, aseguró Ingrid Newkirk, presidenta de PETA, en un comunicado de prensa.

En México, millones de animales sin hogar luchan por sobrevivir en las calles, donde se encuentran a merced de las condiciones climáticas y son vulnerables a ser atropellados por carros o atacados por otros animales y personas.