¿Por qué a mi gato le gusta orinar fuera del arenero si este está limpio?

Los gatos son estrictos con su limpieza y si notan que la arena se encuentra sucia, no la van a usar. Foto: GettyImages

Los gatos son animales ideales para cualquier hogar: brindan amor y compañía incondicional y, a diferencia de los perros, no requieren de tanta atención. Sin embargo, en ocasiones, estos seres pueden llegar a tener comportamientos que resultan molestos para sus cuidadores, como, por ejemplo, orinar fuera del arenero.

De acuerdo con los expertos en comportamiento felino, un motivo muy común de esta conducta es el desaseo. Los gatos son estrictos con su limpieza y si notan que la arena se encuentra sucia, no la van a usar. Por eso es necesario recoger sus desechos continuamente y lavar por completo su arenero con frecuencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la caja de arena está limpia y, aun así, el gato sigue orinando fuera?

Según explica Mirringo, la empresa de alimentos para felinos domésticos, además de la falta de aseo, hay muchas otras razones por la cuales un gato no usa correctamente el arenero. Estos motivos son:

Ubicación del arenero

Los gatos aman la privacidad y si el arenero se encuentra en un espacio muy concurrido, lo más probable es que no lo use y busque otro lugar más privado.

Problemas urinarios

Según los médicos veterinarios, las enfermedades urinarias pueden causar que el gato no retenga adecuadamente los líquidos y, por lo tanto, no use el arenero correctamente. En estos casos lo mejor es llevarlo al veterinario lo más pronto posible.

Estrés

Algunas situaciones que generan estrés en los mininos, como, por ejemplo, un cambio de entorno o un ruido fuerte, también pueden ser un motivo para que el gato orine por fuera del arenero.

Tipo de arena

Algunos gatos son más sensibles que otros y no soportan todo tipo de arena o simplemente no les gusta. En estos casos lo recomendable es probar con varias hasta que el animal se acomode. También es aconsejable consultar con el veterinario de confianza para saber cuál es la mejor opción.