¿Por qué algunos gatos no ronronean? Estas son las extrañas razones

Uno de los rasgos que más caracteriza a los gatos es el ronroneo, una especie de ronquido que el felino produce cuando se sienten seguro, feliz y protegido. Este sonido hace parte de su sistema de comunicación y varía en función de cada individuo. Sin embargo, no todos los mininos lo hacen.

De acuerdo con el portal ExpertoAnimal, el ronroneo de algunos gatos puede ser tan sutil que no alcanza a ser percibido fácilmente por los humanos. En estos casos, para poder notar ese suave sonido, la persona debe acercarse mucho al animal o tocar su cuello para poder sentir la vibración.

Por otra parte, Sandra López, veterinaria especialista en medicina felina, explica que también hay gatos que no ronronean nunca, ni siquiera de forma inaudible, y esto se debe únicamente a su carácter. “Eso es muy individual, hay gatos que no ronronean, otros que ronronean muy bajito o que lo hacen muy poco. No hay una razón específica para ese comportamiento”, cuenta la experta.

Tal y como ocurre con los humanos, los felinos tienen diferentes formas de comunicarse y el ronroneo es solo una de ellas. A diferencia de lo que muchas personas creen, que un gato no ronronee no quiere decir que no se sienta feliz. Simplemente, prefiere expresarse de otras maneras. Cada minino tiene su propia personalidad y, en ocasiones, los que son poco expresivos deciden no ronronear. “Normalmente, los gatos muy tímidos casi no ronronean o lo hacen más bajito. Los gatos que son más sociables ronronean mucho más fuerte”, agrega López.

Por otro lado, hay gatos que ronronean siendo pequeños, pero que dejan de hacerlo en la edad adulta. Sin embargo, esto no es motivo de preocupación. La única señal de alarma es cuando lo dejan de hacer de manera repentina. Según ExpertoAnimal, las razones generalmente son por un cambio en el ambiente, como mudanzas, visitas de extraños o la llegada de otro perro o gato en el hogar.

Los gatos ronronean usando sus músculos de laringe y diafragma. A diferencia de otras vocalizaciones, este sonido puede realizarse no solo cuando el felino está exhalando, sino también cuando está inhalando. De hecho, los gatos domésticos no son los únicos capaces de hacerlo, pues los guepardos, linces, ocelotes y otros felinos salvajes también pueden emitir esta vibración.

Los mininos nacen sordos y ciegos, y permanecen de esta manera hasta que cumplen las dos semanas de edad. No obstante, ellos comienzan a ronronear después de unos pocos días de salir del vientre de su madre, para comunicarle a ella en dónde se encuentran y para atraer su atención en el momento en que necesitan alimentación.

Este instinto suele ser una forma que tienen para comunicarse con aquellos que están cerca, porque el sonido de su ronroneo es demasiado bajo para ser escuchado a grandes distancias. De hecho, esta vibración de baja frecuencia en mininos suele estar relacionada con situaciones sociales positivas, como la tranquilidad, la amabilidad y el cuidado.

