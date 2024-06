¿Por qué es bueno tener un gato macho en casa?

Si una persona está considerando adoptar a un gato, debe saber que existen ciertas diferencias entre las hembras y los machos. Foto: Pixabay

Tener un gato en casa siempre es una buena opción. Estos animales de compañía se caracterizan por ser curiosos, inteligentes, juguetones y muy amorosos. Independientemente de su lugar de origen o sus características físicas, estos animales brindan compañía y amor incondicional a sus cuidadores.

Ahora bien, algunos felinos suelen ser más cariñosos que otros, esto se debe a que no todos tienen el mismo carácter. La personalidad de un gato puede definirse por distintos factores como la genética, el sexo, la edad, la educación que reciba desde cachorro y elementos del entorno como las experiencias pasadas y los aprendizajes.

Si una persona está considerando adoptar a un gato, debe saber que existen ciertas diferencias entre las hembras y los machos. Aunque, como ya dijimos, ambos son excelentes animales de compañía, tener uno u otro puede ofrecer diferentes ventajas. En esta ocasión, hablaremos sobre los beneficios de tener un minino macho en el hogar.

Son más independientes

De acuerdo con los expertos en comportamiento felino, los gatos machos se destacan por tener un carácter más independiente y vivaz que las hembras. A ellos les gusta dedicarse tiempo a sí mismos y pueden disfrutar de su soledad durante horas. Esto es una ventaja para aquellas personas que desean tener una mascota que no demande atención al 100 %. Sin embargo, esto no significa que no sean afectuosos o que no necesiten cuidado.

Son más juguetones

Los gatos son juguetones por naturaleza, a ellos les encanta interactuar con sus cuidadores y la diversión es una recompensa en sí misma. Algunos dueños de mininos afirman que sus felinos machos son más activos y juguetones que las hembras. El juego de los gatos tiene numerosos beneficios para las personas, por ejemplo, ayuda a fomentar el ejercicio físico y crea vínculos. También son ideales para las familias que tienen niños en casa.

Son más protectores

Aunque generalmente las hembras son más cariñosas y pasan más tiempo con sus dueños, también es cierto que los machos demuestran conductas más protectoras. Esta es una característica muy significativa si la familia desea un guardián muy activo dentro del hogar. Los gatos generalmente intentan proteger a sus propietarios de las personas que no conocen muy bien o que no han visto antes.

