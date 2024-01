¿Por qué la lengua de los gatos es carrasposa?

Las lenguas de los gatos también desempeñan un papel crucial en el ingenioso modo que los gatos beben Foto: Unsplash

La lengua es un órgano muscular con diversas utilidades, por lo que desempeña un papel crucial en los gatos. Su importancia radica en una serie de tareas fundamentales, incluyendo el acicalamiento personal y el alimento.

Según explica Science Focus, de la BBC, los gatos cuentan con espinas duras en sus lenguas, denominadas como papilas filiformes, las cuales se proyectan hacia atrás. Estas actúan como un peine al asear su pelaje y también se emplean para raspar la carne de los huesos de animales. Aunque los gatos son cazadores solitarios, su tamaño reducido los hace presa potencial para otros animales, motivo por el cual el acicalamiento adquiere importancia al minimizar su propio olor y dificultar su detección.

Las lenguas de los gatos también desempeñan un papel crucial en el ingenioso modo que los gatos beben. En lugar de sumergir por completo su boca en el agua, los gatos introducen su lengua en el líquido y la mueven rápidamente hacia arriba y hacia abajo. Las papilas en sus lenguas atraen el agua desde la superficie, creando una columna que el gato luego cierra con destreza alrededor de su boca.

La fundación Cats Protection explica que la función menos evidente de una lengua rugosa radica en su capacidad para convertirse en el cepillo de pelo ideal. Cuando un gato utiliza su lengua para acicalar su pelaje, está, en esencia, peinándose a sí mismo. La disposición de las espinas en la lengua, orientadas hacia atrás, funciona como un peine al atravesar el pelaje, desenredando y eliminando el pelo suelto y suciedad en su recorrido. Esta funciona como una forma sumamente efectiva de auto limpieza.

La capacidad de ser totalmente autosuficientes y mantenerse impecables sin ayuda es de vital importancia para los gatos, especialmente al considerar que, de manera tradicional como una especie no social, los gatos no habitarían en grupos sociales y, por ende, no podrán depender de un miembro del grupo para cumplir con tales responsabilidades.

Al acicalarse, los gatos no solo cuidan su pelaje, sino que también regulan la temperatura de sus cuerpos de manera eficiente. Las espinas huecas en la lengua del gato actúan como capilares, absorbiendo saliva a medida que se lamen. Cada pasada de lengua humedece el pelaje y el agua en él se evapora gradualmente, enfriando la superficie del pelaje. Este proceso crea un gradiente entre la piel del gato y la capa externa del pelaje.

