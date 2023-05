¿Por qué los gatos quedan con la boca abierta al olfatear algo?

Los gatos levantan ligeramente el labio superior para crear un mecanismo de bombeo que permita que los olores lleguen al órgano vomeronasal. Foto: Pixabay

El comportamiento de los gatos siempre ha inquietado a varios expertos, de hecho varias de las preguntas que se hacen están relacionadas con la forma en la que estos felinos se relacionan con sus dueños y con el ambiente.

Le puede interesar: ¡Anímese y adopte! Estos perros y gatos buscan un hogar en Medellín

Por esta razón, si usted suele estar interesado en las acciones que realizan estos animales, es muy probable que se haya preguntado por qué los gatos suelen abrir la boca cuando huelen algo.

De acuerdo con Experto Animal, esto se debe a la respuesta de Flehmen. “Los gatos levantan ligeramente el labio superior para crear un mecanismo de bombeo que permita que los olores lleguen al órgano vomeronasal. Por esa razón, los gatos abren la boca cuando huelen algo, para facilitar la entrada de feromonas y otras sustancias químicas”, se lee en el portal especializado.

Le puede interesar: Ofrecen $20 millones para dar con los responsables de la caza de dos jaguares en Antioquia

Este órgano vomeronasal o de Jacobson, es una estructura par, localizada en la parte inferior del tabique nasal y que en los carnívoros domésticos se comunica con la cavidad bucal a través del conducto nasopalatino. El nombre de vomeronasal, lo recibe porque se aloja en el hueso vómer del cráneo, situado entre la nariz y la boca del gato. De acuerdo con Vet formación, es un órgano sensorial fundamental para la caza y la reproducción, ya que recibe información olfativa importante para las relaciones sociales o con el entorno.

Además, este órgano es capaz de detectar feromonas u otras sustancias químicas que envían mensajes a través de los distintos estímulos nerviosos hacia el cerebro, quien se encarga de su interpretación, así el gato puede recibir toda la información asociada a ello.

Es común ver al gato mostrando la respuesta de Flehmen, cuando analiza un olor concreto como las feronomas de otros gatos, como las contenidas en la orina, también es habitual en machos tras oler a las hembras, tras oler orina de otro gato, cuando huelen la ropa sucia, y cuando llegamos a casa después de un largo día.

Le puede interesar: ¿Cuál es la función de los bigotes en los perros y gatos?

Aunque de esta manera el gato puede “degustar” ese aroma y extraer de él la máxima información posible: el sexo de otro gato, si estaba sano o no, si estaba en celo, etc, este no es un comportamiento exclusivo de los felinos.

El órgano vomeronasal se encuentra en muchas especies, incluidos nosotros los humanos. Por ejemplo, una especie en la que el reflejo de Flehmen es frecuente y muy llamativo de ver es en el caballo, sobre todo en los sementales después de oler la orina de una yegua o simplemente cuando están en presencia de una yegua en celo.

Le puede interesar: Los gatos no deben salir de su casa (aunque usted crea lo contrario)

Lo mismo ocurre con los perros, quienes suelen lamer la orina de otros perros cuando pasean. Según Experto Animal, esto se debe a que el canino está utilizando el órgano vomeronasal para recibir información extra de un perro de la zona. Se trata de una conducta totalmente natural, propia de su instinto, por lo que no debemos regañar a nuestro perro.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com