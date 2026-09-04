¿Por qué los gatos tienen un “gordito” en la barriga? No siempre es sobrepeso

bolsa primordial Foto: Fundación Vida Animal bolsa primordial

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Si alguna vez ha visto a su gato caminar por la casa, estirarse o subirse a algún mueble y ha notado que algo le cuelga de la barriga, seguramente se ha preguntado qué es ese curioso “gordito”. A simple vista, podría parecer que el felino engordó, adelgazó y simplemente quedó con un exceso de piel. Pero, aunque parezca extraño, esa pancita tiene una explicación completamente natural.

Entonces, ¿qué es exactamente y para qué sirve?

Ese pliegue de piel y tejido graso que cuelga en la parte baja del abdomen de los gatos se conoce como bolsa primordial. Aunque puede ser muy evidente en algunos felinos y casi imperceptible en otros, es una característica completamente normal y puede aparecer incluso en gatos jóvenes que mantienen un peso saludable.

Pero ¿para qué sirve? De acuerdo con la red de hospitales de animales VCA, existen varias teorías que intentan explicar por qué los gatos desarrollaron este curioso pliegue:

Reserva de energía: podría almacenar grasa que el animal utilizaría como fuente de energía durante periodos de escasez de alimento.

Protección: el tejido adicional podría ofrecer cierta protección al abdomen frente a golpes, mordiscos o patadas durante una pelea.

Mayor flexibilidad: la piel suelta permitiría que el abdomen se estire con mayor libertad cuando el gato corre, salta, trepa, se estira o caza.

En los gatos domésticos, que normalmente tienen acceso constante a alimento, es posible que la bolsa primordial sea principalmente un rasgo evolutivo heredado de sus antepasados salvajes. Su tamaño y apariencia pueden variar según factores como la genética, la edad y la raza, por lo que algunos gatos pueden tener una bolsa bastante pronunciada y otros apenas mostrarla.

¿Cómo saber si es una bolsa primordial o sobrepeso?

Aquí está una de las dudas más comunes. Que la barriga de un gato cuelgue no significa necesariamente que tenga sobrepeso. La bolsa primordial suele sentirse suave, flácida y suelta, y puede moverse de un lado a otro cuando el animal camina. En cambio, el exceso de peso suele hacer que el abdomen se vea más redondeado y que el cuerpo pierda su forma de cintura.

Según la red de hospitales de animales VCA una forma más confiable de evaluar el peso del gato es observarlo desde arriba y palpar sus costillas. En un felino con una condición corporal saludable, debería distinguirse una ligera cintura y las costillas deberían poder sentirse con facilidad, aunque no necesariamente verse.

¿Cuándo debería consultar al veterinario?

Aunque la bolsa primordial es normal, cualquier cambio repentino en la barriga del gato merece atención. Si aparece un bulto duro, una masa, inflamación, dolor o un aumento de tamaño que no estaba antes, lo recomendable es consultar con un veterinario para determinar qué está ocurriendo. Una bolsa primordial normal debe sentirse como piel suelta con algo de tejido graso, no como una masa definida.

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