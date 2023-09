¿Por qué mi gato no ronronea ni maúlla?

Todos los gatos maúllan y que no existen gatos silenciosos. Foto: Freepik

El maullido es una de las principales características de los gatos. Este sonido es muy particular, puede durar varios segundos y los felinos lo emiten abriendo y cerrando gradualmente la boca.

De acuerdo con John Wright, psicólogo que estudia el comportamiento animal en la Universidad Mercer en Georgia, los gatos utilizan el maullido para llamar la atención de las personas, comunicar necesidades específicas y expresar su estado emocional. Esto quiere decir que en función de cómo se sientan y de la urgencia de sus peticiones, las características de sus maullidos cambiarán.

Otro elemento esencial en los felinos es su capacidad de ronronear, pues los propietarios de este tipo de animales lo asocian con una sensación de bienestar y ternura.

No obstante, cuando nos encontramos con un felino que no maúlla ni ronronea, las dudas comienzan a atormentar a los propietarios de animales. ¿A qué se debe esto?

Para empezar, hay que señalar que es un hecho que todos los gatos maúllan y que no existen gatos silenciosos. Aun así, hay razas felinas que maúllan más que otras y además estas pueden ser entrenadas, hasta cierto grado, para ser menos vocales.

Lo que hace al maullido interesante en las relaciones de los gatos con sus dueños es que, a pesar de ser solo una de diversas maneras en las que se comunican (ronroneo, siseos, movimientos corporales, etc.), algunos expertos indican que esta especie solo maúlla para comunicarse con los seres humanos.

Según John Bradshaw, evidencia de esto se observa en el hecho de que los gatos salvajes maúllan menos que aquellos que están domesticados. Por su parte, otros estudios indican que el maullido es un comportamiento manipulativo para obtener lo que desean de sus dueños. Cabe señalar que no hay consenso en la comunidad científica sobre esto último, lo que es cierto es que los dueños son mejores interpretando a sus mascotas.

No obstante, algunos felinos pueden disminuir drásticamente la cantidad de maullidos, producto de enfermedades o infecciones. Para establecer esto, es importante saber si es un cambio reciente, o si sus mascotas dejaron de maullar de repente. En los casos en donde la modificación de conducta es repentina, es recomendable llevarlos al veterinario. No obstante, en otro tipo de escenarios, en donde los felinos siempre han sido silenciosos, las revisiones pueden postergarse.

🐱 Razas de gatos que maúllan muy poco.

Bengalí.

Abisinio.

Británico de pelo corto o british shorthair.

Gato azul ruso.

Cornish rex.

Bosque de Noruega.

Persa.

Gato americano de pelo corto o american shorthair.

Fold Escocés.

Singapura.

El gato siberiano.

En ocasiones puede ocurrir que un gato deje de maullar. En esos casos, los expertos indican que las razones más comunes por las que un gato puede dejar de maullar son los cambios de entorno, perdida temporal de la voz, edad, infecciones respiratorias, alergias, tumores, heridas en la garganta, o cirugías recientes. Por eso, es recomendable que acuda con su veterinario de confianza cuando vea alguna de estas señales o síntomas.

Como explica Experto Animal, el ronroneo en los gatos inicia a los dos días de vida. Este funciona como una estrategia para comunicarse con su madre, mientras recibe la lactancia. Los cachorros suelen succionar la leche de su madre, mientras ronronean y amasan, lo cual ayuda al flujo de leche.

De hecho, el ronroneo de algunos gatos puede ser tan sutil que no alcanza a ser percibido fácilmente por los humanos. En estos casos, para poder notar ese suave sonido, la persona debe acercarse mucho al animal o tocar su cuello para poder sentir la vibración.

Sandra López, veterinaria especialista en medicina felina, explica que también hay gatos que no ronronean nunca, ni siquiera de forma inaudible, y esto se debe únicamente a su carácter. “Eso es muy individual, hay gatos que no ronronean, otros que ronronean muy bajito o que lo hacen muy poco. No hay una razón específica para ese comportamiento”, cuenta la experta.

Tal y como ocurre con los humanos, los felinos tienen diferentes formas de comunicarse y el ronroneo es solo una de ellas. A diferencia de lo que muchas personas creen, que un gato no ronronee no quiere decir que no se sienta feliz. Simplemente, prefiere expresarse de otras maneras. Cada minino tiene su propia personalidad y, en ocasiones, los que son poco expresivos deciden no ronronear. “Normalmente, los gatos muy tímidos casi no ronronean o lo hacen más bajito. Los gatos que son más sociables ronronean mucho más fuerte”, agrega López.

Por otro lado, hay gatos que ronronean siendo pequeños, pero que dejan de hacerlo en la edad adulta. Sin embargo, esto no es motivo de preocupación. La única señal de alarma es cuando lo dejan de hacer de manera repentina. Según ExpertoAnimal, las razones generalmente son por un cambio en el ambiente, como mudanzas, visitas de extraños o la llegada de otro perro o gato en el hogar.

