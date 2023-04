¿Por qué mi gato siempre quiere estar conmigo?

Algunos gatos pueden perseguir a sus dueños, pues, al estar lejos de su madre y hermanos, necesita un resguardo para refugiarse. Foto: Yerlin Matu en Unsplash - Yerlin Matu en Unsplash

Varios propietarios de animales suelen creer que los gatos no quieren a sus dueños, pues son individualistas y no requieren del cariño que otras mascotas sí necesitan. No obstante, los mininos pueden expresar su amor de forma distinta a otras mascotas, como, por ejemplo, los perros.

Estudios recientemente publicados demuestran que los gatos quieren tanto a sus amos como los perros. No obstante, la forma en que ellos demuestran su amor es distinta, por lo que las personas malinterpretan sus comportamientos. En realidad, su lenguaje corporal es profundo e intenso.

Los gatos que son cachorros suelen perseguir a su madre a todas partes. De esta manera, ellos logran aprender varias habilidades de ella, así como sentirse seguros y protegidos. Experto Animal asegura que varios propietarios pueden mantener una relación paterno-filial con su felino, por lo que siguen ocupándose de él como lo haría una madre: alimentándolo, limpiando su caja y ofreciéndole cariño.

Por ello, algunos gatos pueden perseguir a sus dueños, pues, al estar lejos de su madre y hermanos, necesitan un resguardo para refugiarse y, en este caso, ese será su propietario, con quien se sienten seguros, protegidos y, además, recibirán todos sus cuidados para atender sus necesidades básicas.

Esto también ocurre cuando los felinos duermen con sus dueños: no hay mayor muestra de vulnerabilidad que dormir con alguien. Esto significa que su felino se siente cómodo con usted y no lo ve como una amenaza.

Otro ejemplo es el amasado que realizan los mininos a sus propietarios. La revista Nature’s Variety afirma que esta es una de las principales estrategias que usan los gatos para decirle que lo quieren. Este amasado está relacionado con el masaje que los gatitos realizan en el vientre de su madre para estimular la producción de leche y que se fortalezca el vínculo entre ambos. Por ello, su felino puede estar mostrando la felicidad que le causa estar con usted al recordar este gesto de su infancia.

Una de las señales más claras de que lo extrañan es cuando su mascota lo espera en la puerta. Este gesto normalmente viene acompañado de una caminata entre sus piernas. Además del cariño que le tiene, su felino puede estarle comunicando que necesita alimento o agua fresca.

Experto Animal también afirma que varios animales de compañía se aburren en el interior del hogar, pues no pueden realizar las actividades de exploración y caza, típicas de su especie. Por ello, cuando los felinos se sienten demasiado aburridos, pueden seguir a sus dueños para encontrar entretenimiento y una estimulación distinta en su rutina.

Cabe resaltar que si su gato está mostrando varias señales de aburrimiento, es importar invertir más tiempo con él o regalarle juguetes, para permitirle que se entretenga. La soledad puede curarse con compañía de calidad. Mayores caricias, juegos y menos regaños pueden brindarle a una mascota un mayor sentimiento de protección, para evitar su tristeza y aburrimiento.

Por último, otro motivo que tienen los felinos para perseguir a sus dueños es que necesitan su ayuda. Comúnmente, los gatos suelen ocultar su dolor, cuando están padeciendo algún tipo de molestar o incomodidad. Sin embargo, otros felinos pueden acudir a sus propietarios a través de maullidos insistentes, para que le ayuden si algo les está aquejando: puede tener hambre, se puede sentir solo o algún dolor lo está aquejando.

