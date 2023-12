¿Por qué mi gato ya no me quiere como antes y no quiere estar conmigo?

Los gatos pueden reaccionar con agresividad al tener problemas de salud. Foto: Freepik

Si usted intenta agarrar a su gato y este lo evade o si lleva conviviendo de buena forma con su mascota, pero ahora siente que se ha alejado de usted sin motivo, puede que aparezca la confusión y el sentimiento de que, tal vez, su gato no volverá a quererlo como antes.

No se preocupe, recuperar el aprecio de su felino es posible, solo debe comprender que este se siente abrumado por tantas manifestaciones de cariño, como mimos y juegos. Por esto, si cree que la relación con su mascota no es la misma y quiere saber por qué con precisión, ExpertoAnimal (sitio web en que expertos comparten información) explica a detalle lo que puede estar pasando con su peludo.

Antes, se requiere comprender que los felinos no siempre están igual de receptivos a muestras físicas de afecto, es esencial. Así que estas criaturas necesitan de su espacio, lo que es evidente cuando se alejan, saltan de sus brazos o arañan y tiran a morder cuando los van a acariciar.

Estos son los diferentes motivos que llevan a su gato a querer tomar distancia:

Muestras de cariño desmesuradas pueden invadir los límites del gato. Por ello, lo mejor es analizar los comportamientos del peludo y respetar cuando este se sienta incómodo, para no agobiarlo y que, en consecuencia, empiece a desconfiar, enfadarse o ser agresivo con su entorno.

“Además, debemos entender que hay contextos en los cuales no podemos molestarlo. Por ejemplo, ¿te gustaría que mientras duermes plácidamente alguien te levantara sin previo aviso? Seguramente no te haría ninguna gracia, y a tu gato tampoco”, explica ExpertoAnimal.

Cuando el felino asocia una mala experiencia con sus tutores, podría empezar a rechazarlos. Un castigo, por ejemplo, es un motivo que causa distancia, debido a que el animal no entiende lo que está sucediendo y se siente violentado.

También, si sin querer, se le ha hecho daño al cogerle o acariciarle. Por esto, el gato puede asociar el hecho negativo con la presencia de su tutor y asociarlo con el dolor que sintió.

Si su hogar es relativamente nuevo para su felino, es natural que el animal no tenga demasiada confianza con usted. “Muchos gatos necesitan un tiempo para adaptarse a su nuevo hogar y a sus integrantes y, por esta razón, hasta que no aprendan que no se encuentran en un lugar hostil, se mostrarán inseguros con su entorno y con el contacto con otros. Cada individuo es único y, por ende, hay individuos más tímidos que otros”, explican los expertos.

Por otra parte, debe tener en cuenta que no conoce el pasado del animal, por lo que desconoce si ha sufrido antes experiencias negativas que se vean reflejadas en el presente y que hayan contribuido en el desarrollo de su carácter desconfiado.

Si el bienestar de la mascota no está bien cubierto, puede mostrarse arisco. Como tutor, puede asegurarse de que tenga alimento, seguridad, entretenimiento y, ejercicio o juego, para que no se sienta estresado y, como consecuencia, se muestre hostil.

También hay que preocuparse por la salud del gato, ya que en ocasiones surgen reacciones agresivas porque el peludo está sufriendo algún dolor o patología clínica. Así que considere, dentro del espectro del bienestar, la revisión veterinaria y la atención oportuna a especialistas que evalúen el estado físico y comportamental de su mascota.

